Донецкий политолог: Зеленскому грозит новый майдан, националисты будут тянуть его за штаны!

Главным событием сегодняшнего дня стал отказ Зеленского выйти перед Верховной Радой и рассказать депутатом – что же он подписал, ответить на их вопросы и отреагировать на провокации. В Раде все , кроме «Оппозиционной платформы», и не определившегося «СлуНа» против формулы Штайнмайера.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко ответил на вопросы "КП".

- Как на этом фоне проводить голосование в Республиках?

- Я думаю, этого не знает сам Владимир Зеленский. Более того, на данном этапе переговорного процесса, совершенно не очевидно, что он собирается выставлять на голосование в Раде что – либо по статусу Донбасса. Думаю, он просто хочет собрать совещание в Нормандском формате и лично встретиться с Владимиром Путиным.

- А зачем ему это? Испугался приехать в Москву самостоятельно?

- В Москву он явно не торопится. Ему спокойнее провести общение в компании европейских лидеров.

- Они подставят ему плечо?

- Нет! Хотя, он на это надеется. Думаю, зададут трепку. А об интересах Донбасса европейцы думать не будут. Крупные игроки решают проблемы. Зеленский хочет сесть за стол, а в Киеве его обратно тянут националисты буквально за штаны в неопределенность а – ля Порошенко. Всего сто лет назад формула «Ни мира – ни войны» привела к оккупации Украины немецкими войсками. Этим путем шел Порошенко, что стоило ему президенства.

- На Донбассе все обсуждают – что дальше с нами будет. Многие погибли, воюя с нацистами в Украине…

- На этой шахматной доске права хода перешло к официальному Киеву. Зеленскому грозит майдан. Будет ли он слабым, как акция «Украина без Кучмы», или жестким, Евромайдан – покажет время.

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