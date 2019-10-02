Главы ДНР и ЛНР о «формуле Штайнмайера»: Когда у нас пройдут выборы – решать нам, а не Зеленскому

На встрече в Минске, которая состоялась 1 октября, украинская сторона наконец-то подписала текст «формулы Штайнмайера». Жители Донбасса тут же стали реагировать – границы мы не отдадим. С этим мнением никто и не спорил. Никто, кроме украинских националистов, которые тут же восстали в Киеве.

Зеленских стал их успокаивать. Собрал экстренный брифинг, на котором сказал, что выборы в Донбассе пройдут только после передачи границ Украине.

Уже после совместное заявление сделали Главы Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Они в очередной раз заявили, что жители Донбасса будут самостоятельно решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией.

- Это наше дело, наша цель. И мы будем продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению, - говорится в совместном заявлении. - И призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. Когда он говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит.

Денис Пушилин и Леонид Пасечник также отреагировали на заявление Зеленского, в котором тот сказал, что будет принят некий новый закон об особом статусе.

- Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки и вставки нужно из закона удалить. Но в нем также содержатся и важнейшие положения, которые менять ни в коем случае нельзя. Поэтому любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с нами. В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением Минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны. Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления, - заявили Главы Республик.

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