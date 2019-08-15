В Горловке задержали живодера, скинувшего собаку с 6 этажа

В Горловке участковые задержали безработного мужчину 1985 года рождения, который сильно покалечил собаку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ЦОС МВД Республики.

- В полицию обратились жители Горловки, которые сообщили о факте жестокого обращения с собакой со стороны местного жителя. Инцидент вызвал широкий резонанс среди горожан, - сказали в МВД.

«Комсомольская правда» первой рассказала о вопиющем инциденте. ЧП произошло в малосемейке на проспекте Победы, что в самом центре прифронтовой Горловки. Собаку по кличке Комбат живодеры избили и выкинули из окна 6 этажа 8 августа. Сейчас чудом выжившего пса выхаживают ветврачи «Пифа».

Начальник СУИП Центрально-Городского РО ГГУ МВД ДНР Максим Судиловский и участковый инспектор полиции Алексей Николайчук установили и задержали мужчину, подозреваемого в нанесении животному увечий.

Задержанный пояснил, что находясь в состоянии опьянения, он надел на бездомного пса мешок, затащил его в подъезд и начал избивать. Когда визги животного привлекли внимание жильцов, злоумышленник выбросил раненую собаку из окна лестничного пролета подъезда, чтобы отвести от себя подозрение.

Материалы дел были переданы в прокуратуру для принятия процессуального решения.

Также в рамках доследственной проверки была получена информация о продаже самогона в доме, в котором произошел инцидент с собакой. На правонарушителей составлен протокол по ст. 176 КоАП (изготовление, хранение самогона и аппаратов для его выработки). Сотрудники полиции изъяли и уничтожили 20 литров самогона, 50 литров браги и самогонный аппарат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Комбат из Горловки пошел на поправку и сегодня впервые вышел на прогулку [подробнее]

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Корреспонденты «КП» попытались выяснить, почему собака – друг человека даже тогда, когда человек ее враг? [подробнее]