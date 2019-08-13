Комбат из Горловки пошел на поправку и сегодня впервые вышел на прогулку

С понедельника наметились улучшения в состоянии пациента приюта «ПИФ» Комбата. Собака была избита живодерами и сброшена из окна многоэтажки в Горловке 8 августа. «Комсомолка» рассказывала о визите в «ПИФ», где мы проведали тяжелого пациента, более того, каждый день мы на связи с сотрудниками приюта и интересуемся состоянием Комбата.

Его судьба получила широкий резонанс в обществе, дончане требуют власти призвать виновных к ответственности, чтобы случай этот не был спущен на тормозах. С первых дней неравнодушные люди несли помощь в приют, интересовались его состоянием, а в далекой Франции даже нашлись для него хозяева.

- Но об этом пока говорить рано. Комбат должен сначала выздороветь, - рассказывает Виктория Васильева, руководитель приюта "ПИФ". – Более того, когда состояние собаки позволило, мы забрили шерсть и увидели множественные ножевые ранения. Сомнений в том, что собаку били ножом, у меня нет. Я очень надеюсь, что эта история позволит хоть что-то изменить в деле защиты животных. Комбат за это заплатил собственным здоровьем и замолчать историю просто нельзя!

Сегодня Комбату была разрешена первая прогулка. Ветврач Андрей Евгеньевич, который спасал Комбата, позволил ему выйти ненадолго на улицу. Пес еще очень слаб, его шатает, но он уверенно идет на поправку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="700" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/725738" frameborder="0"></iframe> Пес Комбат впервые вышел на прогулку.! другой источник

- Слезы на глазах, только бы и дальше все было так же... какой же он молодец, какой же он умничка! - говорит сотрудник приюта «ПИФ» Юлия Небаба. - Комбат, наш герой, наша гордость! Наша надежда на наказание всех, кто издевался над животными! Власти, услышьте нас, обратите внимание, проконтролируйте. Власти, на вас надежда! Остановите убийство животных.

Многие дончане говорили, что будут молиться за Комбата и, видимо, их молитвы были услышаны.

- Господи, ну сколько можно крови?? - возмущается дончанка Елена. - Неужели мало горя и слез? Те, кто это совершил, не боятся бумеранга, а ведь он настигнет их обязательно. Если власть оставит этот страшный случай без внимания, это будет кощунственно. Кто-то скажет, подумаешь, собачка! А я скажу, что жестокость границ не имеет - тот, кто поднял руку на животное, с легкостью завтра расправится и с человеком.

«Комсомолка», единственная из всех изданий, побывала в Горловке, пообщалась со свидетелями произошедшего и очень скоро расскажет продолжение этой трагической истории. А мы вместе со всеми надеемся, что справедливость восторжествует.