В Донецкий приют для бездомных животных «4 ЛАПКИ» мы поехали за несколько дней до трагедии, которая произошла с собакой по кличке Комбат в Горловке. Этот случай заставил многих обратить внимание на жестокое обращение с животными. Люди стали выкладывать душещипательные посты в социальные сети и говорить об этом всюду. Но проблема ведь далеко не новая. Она существовала и до издевательств над Комбатом. Мы попытались выяснить, почему собака – друг человека даже тогда, когда человек ее враг?

После посещения приюта зачастую выходим отсюда молчаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

После посещения приюта зачастую выходим отсюда молча. Истории бедных песиков до того западают в душу, что дар речи на некоторое время просто пропадает. Так случилось и в этот раз.

Чтобы спасти жизнь песикам, приходится выдирать их из рук хозяев

Пока мы ожидаем руководителя приюта Ирину Волик, сюда уже подвозят очередную дворнягу, которая стала жертвой человека.

– Ему хозяин перевязал тряпкой половой орган, чтобы не гулял, – говорят волонтеры, пытаясь перекричать скул животного. – Ну не тварь? Как можно быть такими бессердечными?

Ирина Волик обожает своих хвостиков, а они отвечают ей взаимностьюФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Пока собаку заводят в здание администрации приюта, к калитке подъезжает Ирина Викторовна. Из машины первым выглядывает щенок – овчарка.

– Бедняжка, успокойся, теперь все будет хорошо, – успокаивает пёсика Ирина.

Ирина Волик обожает своих хвостиков, а они отвечают ей взаимностьюФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Оказывается, хозяева хотели усыпить собаку, но перед этим обратились в приют, мол, другого выхода не видим – хотите – забирайте себе!

– А как по–другому? – задаётся риторическим вопросом Ирина. – Не могла же я этого позволить! Ринулась спасать. Повезли малыша на обследование. Оказывается – у него проблема с пищеводом! Операция никакая не поможет. Жить–то будет. Вопрос только – сколько? Ему нужен специальный уход. Кормить чуть ли не в вертикальном положении и только подходящей едой. Иначе никак. А кому он нужен такой? Вряд ли кто–то согласится его взять, так что будем мы ухаживать за беднягой. Это хорошо, что хозяева сами позвонили. Иногда песиков приходится выдирать из их рук, чтобы спасти бедняг от усыпления.

У собак нет предрассудков. Для них не имеет особого значения, если они чем–то отличаются от другихФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Руки опускать не собираются, а лапы – так тем более!

Ирина проводят нас к вольеру с двумя спинальниками. Арнольд и Тобиас – тоже жертвы человеческой жестокости. Они требуют особого ухода и внимания. Четырехлапые смогут жить почти полноценно, передвигаясь и гуляя, как и прежде, если у них будут инвалидные коляски для задних лап.

– Мы не теряем надежд на хотя бы частичное выздоровление. Но в обоих случаях, операция может только навредить, поэтому, мы можем применять только безоперационные методы реабилитации и верить в чудо, – говорят в приюте. – Только это не повод сразу опускать руки, а тем более, лапы! Эти хвостики станут первыми нашими подопечными на инвалидных колясках и будут вполне счастливы, даже если чуда не произойдет!

В приюте в основном пострадавшие собакиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

У собак нет предрассудков. Для них не имеет особого значения, если они чем–то отличаются от других. В случае если надежды не оправдаются, коляски станут для них новыми лапками навсегда, а они будут радоваться жизни. Коляски для Арнольда и Тобиаса будут делать под заказ в России по индивидуальным параметрам.

– Добрые люди уже оплатили коляску для Арнольда. Для того чтобы купить коляску и Тобиасу – объявлен сбор средств. Помимо коляски, малышу нужны ещё специальные ползунки в виде конверта. В них он сможет безболезненно ползать по полу и не раздирать лапки в кровь!

За жестокость к животным нужно наказывать

В приюте в основном пострадавшие собаки. Одних ранили осколки. Других – автомобили. Ирина считает, что бездушные люди – главные убийцы собак, а машины – их основное оружие! Бессердечные водители порой специально давят собак, которые лают на их авто. Песики остаются калеками. Кого–то из них ещё можно спасти, но многие до конца жизни останутся инвалидами.

Эту собаку сбила машинаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Почему же собаки все равно любят людей? – задаем вопрос, который напрашивался с самого нашего прибытия в приют.

– Они умеют прощать. После человеческой агрессии в их глазах страх, разочарование и недоверие. В этом взгляде можно прочитать: «Человек? Как же так? Я же тебя любил!» Потом некоторое время собака относится к людям с опаской и подпускает к себе с большой осторожностью. Но когда она видит, что люди ее любят – она все прощает. Она снова радуется, когда ее гладят и виляет хвостиком, когда с ней играют, а все обиды – остаются позади. Тогда в ее глазах можно прочитать: «Человек! Я люблю тебя за то, что ты у меня есть! Я тебя никогда не придам. А ты? Ты ведь тоже меня любишь?» И остается лишь наедятся, что в жизни этого животного больше не будет разочарования в людях.

У собак нет предрассудков. Для них не имеет особого значения, если они чем–то отличаются от другихФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ирина Владимировна пытается добиться, чтобы за жестокое обращение с животными людей в обязательном порядке привлекали к ответственности. Такую позицию поддерживают и общественники.

– Наказывать людей нужно. Вплоть до уголовной ответственности. Если машина сбивает человека, водитель должен остановиться и оказать помощь, а затем ответить перед законом. Точно также должно быть и с животными, – говорит основатель приюта. – В первую очередь я предлагаю наказывать водителей, которые сбивают животных на дороге и уезжают, чтобы избежать ответственности.

Реквизиты для помощи питомцам

Психолог Анна Сергеева считает, что проявить агрессию в отношении животных могут только неуравновешенные люди, которые не имеют никакого влияния в обществе. Зачастую они ничего из себя не представляют, а их мнение никогда не становится решающим. Поэтому они применяют силу к тем, кто не может себя защитить.

– Конечно у таких людей большие проблемы с психикой. В первую очередь их нужно не наказывать, а направлять на обследование и в случае выявления психических заболеваний – лечить пока не поздно. Если этого не сделать, не исключено, что после проявления жестокости к животному этот человек проявит ее к женщине или ребенку.