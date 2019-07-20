ВСУ отдан приказ открыть артиллерийский огонь по Донбассу после введения перемирия

В командовании Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили о готовящихся провокациях со стороны Вооруженных сил Украины после вступления в силу «Летнего перемирия»

- Нашей разведкой получены данные о выдвижении на позиции трех огневых взводов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Мста-С (2С19), - говорится в сообщении НМ ДНР. - В составе каждого взвода по три САУ с машинами управления огнем и связи.

В оборонном ведомстве предположили места, где будет развернута артиллерия.

- На Горловском направлении: огневой взвод №1 - северная окраина Опытного, старший артиллерийского расчета майор Синицин - позывной «Обоз-34». Огневой взвод №2 – западная окраина Валентиновки, старший артиллерийского расчета майор Савченко - позывной «Трак-17». На Мариупольском направлении: огневой взвод №3 - восточная окраина Первомайска, старший артиллерийского расчета подполковник Шайнер - позывной «Сено-50»;

В 20.00 артрасчеты выдвинулись на огневые позиции. Управление группами осуществляется из штаба ООС «Сармат» в Краматорск.

- По нашим данным, в момент объявления бессрочного перемирия украинские террористы должны нанести артиллерийские удары по жилым кварталам Зайцево, Горловка и Безыменное, тем самым спровоцировать нас на ответный огонь и впоследствии, с привлечением средств массовой информации, обвинить в срыве перемирия, - сказали в НМ ДНР.

Фото: facebook.com/roman.bezsmertny

Кроме того, в оборонном ведомстве Республики отметили, что в случае нашего симметричного ответа они развяжут себе руки на применение артиллерии без ограничения.

- Возможное проведение провокаций со стороны Украины также подтвердил в своем выступлении представитель от украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный заявив, что несмотря на подписанное соглашение о перемирии Украина готова на открытие огня, - подчеркнули в армии Республики.

Представители Народной милиции ДНР предостерегли украинское военное командование от эскалации конфликта и призывали к соблюдению мирных инициатив президента Украины.

- Ваши преступные действия не принесут ничего кроме горя людям по обе стороны линии разграничения. В случае угрозы жизни нашим гражданам вы получите адекватный ответ! – заявили в НМ Республики.

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