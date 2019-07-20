2019-07-20T14:11:24+03:00
Политика

«Летнее перемирие»: Прекратятся ли обстрелы Донбасса

В республиках Донбасса уже заявили о готовности к перемирию, которое вступает в силу 21 июля
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ik.arhano.ruФото: ik.arhano.ru
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В народных республиках Донбасса заявили о полной готовности к перемирию, которое должно вступить в силу в 00.01 21 июля.

Начальники Управлений Народных милиций ДНР и ЛНР Денис Синенков и Михаил Филипоненко заявили, что ко всем военнослужащих Республик доведены приказы по дополнительным мерам контроля режима прекращения огня.

- В связи с достигнутыми договоренностями о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 00.01 21 июля 2019 года, в Управлении Народной милиции ЛНР издан приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему, - Филипоненко.

Начальник оборонного ведомства ЛНР отметил, что военным сообщили и о дисциплинарной ответственности за нарушение.

- Также всем подразделениям и каждому военнослужащему в установленном порядке доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушения режима прекращения огня и условий его действия, - сказал он.

В приказе отражены все согласованные дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня, которых непреклонно добивались представители Республики.

- Неприменение любого вида огня, включая снайперский; запрет наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций; запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения, - сообщил глава оборонного ведомства ДНР Денис Синенков.

По его словам, Народная милиция ДНР всегда придерживается курса мирного урегулирования конфликта и отмечает готовность к соблюдению обязательств по прекращению огня.

- Рассчитываем, что украинская сторона, принявшая на себя такие же обязательства, также будет добросовестно соблюдать перемирие и дополнительные меры по его обеспечению, - заявил начальник УНМ ДНР.

В то же время представитель Украины в Контактной группе Роман Безсмерный на своей странице в Fecebook дал понять, что радоваться не стоит.

- Не путайте «прекращение любого огня» с «огнем в ответ». Нет ничего дороже, чем жизнь человека. И если враг нарушит режим тишины, то он получит адекватный ответ. С аналогичного оружия, - пишет он. – Самое страшное – это когда топ-политики хорошо знают вопрос и осознано разгоняют «предательство» накануне выборов.

Фото: facebook.com/roman.bezsmertnyi

Фото: facebook.com/roman.bezsmertnyi

То есть, по словам Безсмертного, ожидать прекращения огня – не стоит. Украина, как и в прошлые разы будут продолжать обстрелы республик Донбасс, прикрываясь тем, что они стреляют в ответ.

- Формулировки со времен президента Порошенко не изменились, - заявил он, подтверждая, что тишина в Донбассе не наступит.

Участники Контактной группы в ходе встречи в Минске 17 июля согласовали введение в Донбассе с 00.01 21 июля «летнего перемирия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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