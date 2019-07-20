2019-07-20T18:32:05+03:00
Политика

ВСУ разместили бронетехнику у жилых домов в Новозвановке

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: kulikovets.ruФото: kulikovets.ru
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Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что Вооруженные силы Украины в очередной раз разместили бронетехнику около жилых домов, отметив, что украинская сторона продолжает игнорировать требования Минских договоренностей.

- Так, нашей разведкой выявлено размещение БТР-4 в жилом районе населенного пункта Новозвановка. Данный факт также подтверждается наблюдателями ОБСЕ, - рассказал Осадчий.

Начальник пресс-службы оборонного ведомства отметил, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ выявили факты отсутствия в местах хранения отведенного тяжелого вооружения ВСУ.

- ОБСЕ недосчитались четырех противотанковых пушек MT-12 «Рапира», трех самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», двух самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С9 «Нона-С» и пяти 82-миллиметровых минометов 2Б9 «Василек», - сообщил Яков Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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