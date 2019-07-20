ВСУ нанесли минометный удар по Донбассу: в Первомайске погибла женщина, еще семь человек получили ранения

Вечером, 20 июля, Вооруженные силы Украины открыли огонь по прифронтовому городу Первомайск Луганской Народной Республики. В результате минометного обстрела – погибла мирная жительница, еще семь человек получили ранения, среди пострадавших трехлетний ребенок. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

- Трехлетняя девочка доставлена в реанимационное отделение Стахановской больницы с ранением головы, - уточнили в ведомстве.

По сообщению правоохранителей, сейчас Первомайск полностью обесточен.

Об увеличении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ сообщили и Донецкой Народной Республике. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили о целенаправленном огне по жилым кварталам Докучаевска.

- Вооруженные формирования открыли огонь со стороны населенного пункта Новотроицкое в направлении населенного пункта Докучаевск с применением вооружения боевых бронированных машин, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - говорится в сообщении СЦКК. - В результате обстрела зафиксировано повреждение газопровода низкого давления по адресу: улица Крепко, 13.

По предварительной информации жертв среди гражданского населения не зафиксировано.

Киевские силовики открыли огонь по населенным пунктам республик Донбасса за несколько часов до начала «Летнего перемирия», которое вступает в силу в 00.01 21 июля.

Напомним, что сегодня в командовании Народных милиций ДНР и ЛНР заявили о полной готовности к выполнению мер по прекращению огня.

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