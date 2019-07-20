2019-07-20T14:13:34+03:00
Политика

Глава ДНР: Перспектива выполнения Киевом нового перемирия вызывает сомнения

Потому как уже слишком много было таких перемирий и все они заканчивались одинаково
Екатерина Сорока
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Сейчас Денис Пушилин находится на молодежном форуме «МОРЕ», который проходит в Седово. Фото: dan-news.infoСейчас Денис Пушилин находится на молодежном форуме «МОРЕ», который проходит в Седово. Фото: dan-news.info
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21 июля в силу вступит режим тишины, который согласовала Контактная группа в Минске. Однако Глава ДНР Денис Пушилин сомневается, что Украина сдержит свое обещание и выполнит свою часть соглашения. Такое мнение высказал Глава Республики на форуме «Море».

— На последней встрече Контактной группы договорились об очередном перемирии. Я скептически к этому отношусь: их было очень много и, увы, заканчивалось они все однообразно. Эти перемирия длились час, день, максимум неделю могла длиться относительная тишина, — отметил Денис Пушилин.

Напомним, что начальник Управления Народной милиции Денис Синенков настроен более оптимистично. В Народной милиции рассчитывают, что украинская сторона будет добросовестно соблюдать перемирия и поступит по примеру Республики. То есть начнет введет дополнительные меры по обеспечению "режима прекращения огня".

ИСТОЧНИК KP.RU

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