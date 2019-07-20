Глава ДНР: Перспектива выполнения Киевом нового перемирия вызывает сомнения
21 июля в силу вступит режим тишины, который согласовала Контактная группа в Минске. Однако Глава ДНР Денис Пушилин сомневается, что Украина сдержит свое обещание и выполнит свою часть соглашения. Такое мнение высказал Глава Республики на форуме «Море».
— На последней встрече Контактной группы договорились об очередном перемирии. Я скептически к этому отношусь: их было очень много и, увы, заканчивалось они все однообразно. Эти перемирия длились час, день, максимум неделю могла длиться относительная тишина, — отметил Денис Пушилин.
Напомним, что начальник Управления Народной милиции Денис Синенков настроен более оптимистично. В Народной милиции рассчитывают, что украинская сторона будет добросовестно соблюдать перемирия и поступит по примеру Республики. То есть начнет введет дополнительные меры по обеспечению "режима прекращения огня".
ИСТОЧНИК KP.RU
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