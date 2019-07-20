В ДНР установили дополнительные меры и условия поддержания режима прекращения огня

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-20T12:33:34+03:00

О введении нового режима прекращения огня договорились во время переговоров в Минске. Фото: dan-news.info

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С 21 июля ДНР и Украина договорились ввести полноценный режим прекращения огня. В связи с этим в Республике издали специальный приказ. В нем указаны дополнительные меры контроля этого режима. Применяются они в отношении подразделений НМ ДНР. Об этом сегодня заявил в срочном сообщении начальник Управления Народной милиции ДНР генерал-майор Денис Синенков.

— Неприменение любого вида огня, включая снайперский; запрет наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций; запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения, — говорится в сообщении.

Также каждый военнослужащий получил информацию о том, что будет если кто-то попытается сорвать с трудом согласованный режим прекращения огня.

— Народная милиция ДНР всегда придерживается курса мирного урегулирования конфликта и отмечает готовность к соблюдению обязательств по прекращению огня. Рассчитываем, что украинская сторона, принявшая на себя такие же обязательства, также будет добросовестно соблюдать перемирие и дополнительные меры по его обеспечению, — добавил начальник УНМ ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU