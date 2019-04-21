Едут ли жители республик Донбасса в незалежну выбирать президента Украины?

Впервые за все время существования незалежной, выборы президента этой страны вызывают интерес у всего мира. Вряд ли в какой-либо другой стране из выборной компании устраивали настоящее шоу - с дебатами на стадионе, пением переделанных народных песен о своем оппоненте и публичной сдачей анализов.

Было бы смешно, если бы не было так грустно. Предвыборное шоу затмевает самое важное – фальсификации и нарушения. Стоит сказать, что в республиках Донбасса нет ни одного избирательного участка. Причина этому известна – Донбасс сделал свой выбор на референдуме в 2014 году. Несмотря на это, фамилии дончан в незалежной вносят в список избирателей, а после этого ставят за них нужную галочку. Многих из тех, кто якобы «голосовал» за Порошенко, уже давно нет в живых. Мертвые души.

Из-за этого некоторые жители республик все-таки едут голосовать в Украину. А точнее не голосовать, а пресекать фальсификации.

- У меня две соседки – сестры – на первый тур ездили в Мариуполь. Голосовать тоже ходили. Заранее регистрировались даже. Им нужно было идентификацию в банке пройти, чтобы без украинской пенсии не остаться, - рассказывает знакомый из Ворошиловского района столицы. - Вот даты проверки и совпали с выборами. А голосовали они против системы – просто перечеркнули бюллетень, чтобы за них не проголосовал кто-то другой.

Точнее сказать о том, сколько дончан едут на выборы в незалежну могут контрольно-пропускные пункты между Республикой и Украиной. Обычно очередь из машин в обе стороны растягивается на пару километров. В день выборов ситуация обратная – практически пусто.

- Зачастую люди стоят в очереди по несколько часов. Сейчас проехать спокойно может любой желающий. Это отнимет совсем немного времени, - говорит перевозчик Алексей. – Но ажиотажа не наблюдается, наоборот – наплыв людей спал. Никто голосовать не хочет.

Второй тур президентских выборов в Украине совпал с православным праздником. В этот день отмечается Вербное воскресенье. Многие дончане отправились в церковь. Молятся о мире и просят у Господа сил, чтобы справиться со всеми трудностями.

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