2019-04-21T09:19:35+03:00
Политика

Ситуация на КПВВ в Донбассе: сегодня дончане не спешат ехать на Украину

В это время украинские пограничники усилили контроль в пунктах пропуска
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Для досмотра жителей Донбасса в пунктах пропуска привлекли служебных собак. Фото: facebook.com/pressjfo.newsДля досмотра жителей Донбасса в пунктах пропуска привлекли служебных собак. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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Накануне 21 апреля в пресс-центре штаба операции объединенных сил (ООС) в Донбассе предупредили: в день второго тура выборов президента Украины все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения будут работать в штатном режиме с усиленными мерами безопасности.

- Предусмотрено усиление мер безопасности в КПВВ путем применения мобильных подразделений и кинологических смотровых групп со специальными служебными собаками, – говорится в сообщении. - Планируется усиление службы дополнительными пограничными нарядами по проверке паспортных документов и осмотра транспортных средств. В том числе, предусмотрено применение мобильных комплексов пограничного контроля.

Также в сообщении говорилось, что в день голосования пограничники будут готовы к увеличению пассажиро-транспортного потока через линию разграничения. Увы, на самом деле поток заметно снизился.

По данным Государственной пограничной службы Украины сегодня, 21 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Донбассе работают в штатном режиме.

Утром в КПВВ проезда ожидали 135 транспортных средств:

• КПВВ «Майорское» – 15/30;

• КПВВ «Марьинка» – 0/30;

• КПВВ «Новотроицкое» – 0/30;

• КПВВ «Гнутово» – 10/20.

А вчера утром в очередях было 200 автомобилей и микроавтобусов. Всего же за 20 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 38,5 тыс. человек и 4,8 тыс. транспортных средств. Для сравнения - 19 апреля через КПВВ последовало 45 тыс. человек и 5,4 тысячи транспортных средств.

Таким образом, дончане проигнорировали призыв киевских властей: принять участие в голосовании во время второго тура президентских выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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