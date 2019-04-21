Выборы на Украине дончан не зацепили

У верующих - Вербное воскресенье, службы идут во всех храмах, даже на линии соприкосновения. Интереса к тому – кто же придет к власти в Киеве – почти нет.

До Пасхи – всего неделя, и рынки буквально пестрят праздничными украшениями, возле храмов - Пасхальные ярмарки поделок, которые делали дети в Воскресных школах.

Погода солнечная. Дончане гуляют в центре, либо отдыхают на даче.

Политические споры идут в основном среди пенсионеров возле подъездов. И связаны они, во многом, с «пенсионными турами». Станет ли еще сложнее проезжать блокпосты, если победит комик? Как поведет себя хитрый Порох, если чудом наберет голоса? А вдруг после выборов заставят перерегистрировать пенсии и собирать по новой все справки?

Справки для пенсионера – сравнимы с хождением по кругам ада. Стоя за бумажкой с печатью, умер или слег с приступом ни один пенсионер.

На пунктах въезда – выезда людей не больше, чем обычно. Даже отмечается снижение потока по сравнению с прошлыми днями.

Жители Республики едут по своим делам, а не ради «волеизъявления».

- А я решила сегодня не ехать, - делится с «Комсомолкой» дончанка Татьяна Ивановна. У нее дом во временно подконтрольном Украине Волновахском районе. Сейчас там живет только ротвейлер Марк. Татьяна Ивановна раза три в неделю ездит проведывать пса, но сегодня договорилась, что покормит соседка.

- Это чтобы не подумали, что я голосовать приехала, - говорит женщина. Пенсию она получает в незалежной, что не мешает ей люто ненавидеть действующую киевскую власть.

Зато среди бывших донецких (особенно тех, кто уехал в Киев) – оживление на лицо, и страсти кипят не шуточные.

Дело в том, что многие наши вынужденные переселенцы твердо решили отдать свои голоса за «президента войны». Они даже стали большими патриотами, чем галичане!

- Да, именно так! – Призналась бывшая донецкая журналистка. – Я хочу вернуться домой, в освобожденный от оккупантов Донецк «со щитом», а не беженкой. И таких как я – много. Порошенко имеет опыт пятилетней войны с сепаратистами, а что может предложить кандитат Зе? Он же даже не служил! В военном билете – запись «делопроизводитель», то есть писарь! Вдруг он откроет границу (линию соприкосновения) и толпы людей в спортивных костюмах хлынут сюда устанавливать народную республику? Куда нам тогда бежать?

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