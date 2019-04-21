Чего ждут от выборов президента Украины республики Донбасса

В Украине идет второй тур выборов президента. Жители незалежной выбирают, как выяснилось в последнее время, между двумя кандидатами с схожей риторикой. У действующего президента Петра Порошенко и у Владимира Зеленского совпадают курсы относительно государственной идеологии. И от этого жителям республик Донбасса не легче.

«Черный ящик» лидера студии «Квартал 95» понемногу стал проясняться. Изначально жители республик Донбасса надеялись, что если Зеленский придет к власти, то стрелять могут перестать. Думалось, что начнется диалог между Украиной и Донбассом и стороны придут к миру.

Эта малая надежда стала угасать после первого тура выборов, когда Зеленский слово за словом стал открывать свое истинное лицо. Сначала он назвал Путина врагом, потом Бандеру – героем для украинцев. А позже заявил, что, в случае его избрания, никакой амнистии Донбассу не будет.

«Мы не вернемся никогда»

Риторика Зеленского начала пугать и смешить одновременно. Он предлагает возвращать Донецк и Луганск в состав Украины с помощью видеообращений, которые он намерен записывать каждый день.

- Никакие видео, никакая информационная война, которую хотят затеять – не помогут. Они что, думают жители населенных пунктов, которых ежедневно, ожесточенно и прицельно утюжили украинские войска, захотят возвращения в состав незалежной? Это бред сумасшедшего. Республики уже выбрали свой путь и хотят мира, - сказал «Комсомолке» донецкий политолог Николай Иванов.

Многие дончане считают, что после выборов в Украине ничего не изменитсяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Многим подумалось, что такие высказывания Зеленского – всего лишь агитационный ход. Мол, хочет привлечь на свою сторону электорат оппонента, и все из того. К тому же, на дебатах 19 апреля он назвал военнослужащих Народных милиций республик Донбасса – повстанцами, а не «террористами» или «сепаратистами» - а это говорит о признании того, что в Донбассе все-таки гражданская война. Но нет.

- Все так запели вокруг этого высказывания, но, наверное, только те, кто смотрел эти дебаты, понял, что Зеленский задавал вопросы, которые ему прислали люди, - объясняет Иванов. - Он их просто прочел с листика. Да, мог перефразировать. Но, возможно, его команда изначально не обратила на это внимание, хотя там совсем не глупые ребята.

«Боимся провокаций и новых жертв»

Жители республик Донбасса уверены, что даже при смене власти на Украине – никаких изменений ждать не придется.

- Что говорить, если все знают, кто руководит Украиной. Если победит Зеленский, и вдруг решит отвести свои войска, то «хозяева» помашут пальчиком и скажут: «нельзя!» Поэтому нам остается ждать только одного – когда западные кураторы незалежной наиграются, - говорит житель Киевского района Виктор Николаевич.

Особенно трудно верится в какие-то перемены людям, которые живут у самой линии разграничения. Например, Зайцево. Этот населенный пункт, расположенный на окраине Горловки, постоянно мелькает в сводках. Глава поселковой администрации Ирина Дикун рассказала «Комсомолке» о том, что украинские войска не прекращают обстрелы жилых домов ни на день.

- Одно сказать могу: то, что творится на Украине – это непредсказуемо и не понятно. Что ожидать нам, жителям Донбасса? – задается вопросом Дикун. - Сказать однозначно: наступит мир или обострится война – нельзя.

Обычно на блокпостах стоят большие очереди, но сегодня люди в незалежну ехать не хотят

21 апреля на повестке дня у жителей Зайцево будет стоять не вопрос выборов, а вопрос собственного выживания. Глава поселка поделилась опасениями, объяснив, что в день любого громкого события украинские войска «поздравляют» мирное население поселка.

- Боимся, что в день выборов они устроят провокации и у нас снова будут погибшие, - сообщает Ирина Дикун. – Но на мир надеемся, потому что надежда умирает последней.

Глава прифронтового поселка в Донбассе Ирина Дикун: Мы боимся, что в день выборов Украина устроит провокацию и у нас будут пострадавшие 00:00 00:00

Ничего не изменить

Дончанин Владимир Максименко 20 лет проработал в Донецкой областной психоневрологической больнице. Уехал работать в Одесскую область в 2015 году. Он рассказал «Комсомолке» о том, что от выборов ничего не ждет, но мечтает вернуться домой.

- Я остался бы в Донецке, здесь квартира, родители. Но практики, фактически не стало, уровень оплаты снизился, а в семье я единственный кормилец. Мои ожидания лишь частично связаны с выборами в незалежной, - говорит он. - Я вижу, находясь здесь, что кто бы ни пришел к власти - ничего хорошего ждать не придется. Один нагло врет, другой ничего не смыслит в управлении государством. Все мои надежды связаны только с Донецком. Там я вижу будущее, и то, в составе какой федерации оно будет.

Владимир считает, что в Украине уже нет будущего. И если предположить, что произойдет какое-то сближение республик Донбасса с Украиной, то всех жителей потом будут подозревать в «тайном сепаратизме».

- И простые люди, увы, будут жить все хуже и хуже, Знаю, что скоро в Донецке построят реабилитационный центр, - делится Максименко. - Моя мечта - вернуться домой и нормально работать. Если повезет - то в этом центре.

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