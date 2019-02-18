Раздался мощный взрыв в центре Донецка

Утро понедельника в Донецке выдалось неспокойным. В целом обострение на фронте и обстрелы окраин Донецка, Горловки, Саханки наблюдались уже более недели. Регулярные прилеты были на Трудовских, в районе Аэропорта, Октябрьском.

Но в этот раз мощный взрыв заставил присесть центр Донецка. В 8.40 подпрыгнула земля, раздался сильный одиночный взрыв, окна в домах задрожали в Ворошиловском районе города, относительно тихом и безопасном.

- Как раз шел первый урок в школе, - рассказывает учитель школы № 5. - Дети даже пригнулись. Стекла звякнули, но устояли. Очень мощная была волна.

Позже поступила информация, что взрыв был не один.

- Один взрыв прогремел в районе пересечения пр. 25-летия РККА и бульваре Пушкина. Второй взрыв - в районе Вольво центра, - утверждают дончане.

По словам представителя руководства ОШ №1, расположенной неподалеку от места происшествия, на учебный процесс данный инцидент не повлиял. Здание не повреждено, школа работает в штатном режиме.

Стоит дым на "Вольво-центром" Фото: соцсети

Дончане сообщают, что раздался взрыв в районе парка Щербакова и сразу же из-за гаражей, находящихся возле стадиона «Шахтер» повалил столб дыма. Официальных версий и сведений о разрушениях и жертвах пока не поступало. После этого в центре установилась тишина, чего не скажешь об окраинах Донецка.

- В данный момент валит также черный столб дыма в районе промзоны, это чуть правее Спартака, в районе 71-го километра, - сообщают мне знакомые волонтеры.

Эти же слова подтверждает руководитель представительства Республики в СЦКК Руслан Якубов.

- Армия Украины в 9:00 обстреляла село Спартак к северу от Донецка. Было выпущено две мины калибром 120 мм и пять мин калибром 82 мм, — отметил Якубов.

Он также добавил, что с 7:35 до 9:05 украинские силовики несколько раз обстреляли из минометов села Саханка, Коминтерново и Дзержинское. По населенным пунктам было выпущено 57 мин калибрами 82 и 120 мм, также было сделано 14 выстрелов из гранатомета.

Позже начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сделал заявление.

- Сегодня около 9-00 утра в центре Донецка прогремели три взрыва. Два взрыва на бульваре Пушкина, третий рядом с перекрестком Пушкина/РККА. На месте работают следственные органы. По предварительным данным, были сброшены взрывные устройства при помощи беспилотника, — сообщил он.

На месте взрывов работает следственная группа. Фото: СЦКК

Сообщается, что взрывы прогремели в непосредственной близости друг от друга — между двумя объектами — резиденцией ОБСЕ и администрацией главы ДНР, расстояние между которыми не больше 300 метров.