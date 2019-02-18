Срочное сообщение СЦКК ДНР: в центре Донецка взорвались три самодельных взрывных устройства
Сегодня утром центр Донецка всколыхнулся от мощной взрывной волны. Изначально показалось, что это только один взрыв, но сейчас уже точно известно, что взрывов было три. Минимум два из них зафиксированы в правительственном квартале Донецка. В Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе дали первые комментарии о том, что произошло.
— Было зафиксировано 3 разрыва самодельных безоболочных взрывных устройств, обёрнутых в медную фольгу. Взрывы произошли в 350 и 150 метрах от гостиницы «Парк ИНН», где находятся наблюдатели СММ ОБСЕ, и административных зданий руководства Республики, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.
Кроме того, на местах взрыва были найдены фрагменты от электродетонатора для инициации подрывных зарядов военного и промышленного назначения.
ФОТО: СЦКК ДНР
На данный момент на местах продолжают работать сотрудники МВД и МГБ Республики, а также члены Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ.
К счастью никто в результате этих взрывов не пострадал.
Напомним, что По предварительным данным, были сброшены взрывные устройства при помощи беспилотника (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU