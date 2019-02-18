Срочное сообщение СЦКК ДНР: в центре Донецка взорвались три самодельных взрывных устройства

СЕГОДНЯ 11:45 2019-02-18T11:45:03+03:00

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Сегодня утром центр Донецка всколыхнулся от мощной взрывной волны. Изначально показалось, что это только один взрыв, но сейчас уже точно известно, что взрывов было три. Минимум два из них зафиксированы в правительственном квартале Донецка. В Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе дали первые комментарии о том, что произошло.

— Было зафиксировано 3 разрыва самодельных безоболочных взрывных устройств, обёрнутых в медную фольгу. Взрывы произошли в 350 и 150 метрах от гостиницы «Парк ИНН», где находятся наблюдатели СММ ОБСЕ, и административных зданий руководства Республики, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Кроме того, на местах взрыва были найдены фрагменты от электродетонатора для инициации подрывных зарядов военного и промышленного назначения.

ФОТО: СЦКК ДНР

На данный момент на местах продолжают работать сотрудники МВД и МГБ Республики, а также члены Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ.

К счастью никто в результате этих взрывов не пострадал.

Напомним, что По предварительным данным, были сброшены взрывные устройства при помощи беспилотника (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU