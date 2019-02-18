Взрыв в центре Донецка: основные версии происшествия

Утро 18 февраля в Донецке оказалось беспокойным. Центр города сотрясли три мощных взрыва неподалеку друг от друга. Один из них прогремел в пару десятках метров от гостиницы «Парк Ин» - в ней на протяжении всей войны базируются наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ.

- Взрывы были не одновременно! – с испугом рассказывает сотрудница Дворца спорта «Шахтер» - он находится по соседству с «Парк Ин». – С промежутком в несколько минут. Самый мощный был второй взрыв. Мы все попрятались в подвалы, наших спортсменов быстро эвакуировали в убежище.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/692527" frameborder="0"></iframe> Взрыв в центре Донецка: видео с места взрыва возле гостиницы, где базируется ОБСЕ.

Удалось пробраться к месту взрыва. Около газорегуляторного пункта работают специалисты. Воронка от взрыва находится рядом со стенкой строения – её посекло осколками.

- Пока никакой точной информации у нас нет, - говорит газовщик – единственный, кто не отмахнулся на наш вопрос. – На работу пункта это не повлияло. Немного повредило кровлю и сорвало отлив. Правоохранители выясняют, что это было.

Взрыв прогремел недалеко от места, где базируются наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сделал официальное заявление.

- По предварительным данным, были сброшены взрывные устройства при помощи беспилотника, - сообщил он.

Позже в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что взорвались самодельные безоболочные устройства, которые были обернуты в медную фольгу. По их данным на месте взрыва был найден фрагмент электродетонатор для инициации подрывных зарядов военного и промышленного назначения.

Пострадавших среди гражданского населения и серьезных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Один из них прогремел в пару десятках метров от гостиницы «Парк Ин»Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко рассказал «Комсомолке», что могло послужить резонансному происшествию:

1. Диверсанты могли готовить покушение на первых лиц, но в последний момент что-то пошло не так, и взрывчатку заложили там, где придется.

2. Закладки были сделаны, чтобы дестабилизировать ситуацию в Республике на фоне активизации обстрелов с приходом националистических батальонов к линии разграничения. Таким образом, нынешняя киевская власть, которой в своих креслах осталось сидеть чуть больше сорока дней, пытается схватиться за соломинку.

3. Взрыв был психологическим оружием. Возможно, цель - добиться вывода наблюдателей ОБСЕ. Хотя сами наблюдатели спокойны, несмотря на то, что воронка была недалеко от их гостиницы.