Прямая видеотрансляция: оглашение предварительных результатов выборов в ДНР 2018
Выборы Главы и депутатов Народного совета Донецкой Народной Республики стартовали сегодня в 8:00. Желающим проголосовать предоставили такую возможность до 20:00. Всего в Республике работает 408 избирательных участков. Предварительные результаты голосования станут в полночь. Их огласит председатель Центральной избирательной комиссии Ольга Позднякова. Ожидается прямая видео-трансляция на нашем сайте.
Предварительные результаты выборов в ДНР - Прямая трансляция.Оглашение предварительных результатов выборов в ДНР 2018
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