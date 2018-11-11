Прямая видеотрансляция: оглашение предварительных результатов выборов в ДНР 2018

Выборы Главы и депутатов Народного совета Донецкой Народной Республики стартовали сегодня в 8:00. Желающим проголосовать предоставили такую возможность до 20:00. Всего в Республике работает 408 избирательных участков. Предварительные результаты голосования станут в полночь. Их огласит председатель Центральной избирательной комиссии Ольга Позднякова. Ожидается прямая видео-трансляция на нашем сайте.

Предварительные результаты выборов в ДНР - Прямая трансляция.Оглашение предварительных результатов выборов в ДНР 2018

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