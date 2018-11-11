Выборы на прифронтовом Октябрьском: Страхи пенсионеров, выжженная земля и надежда на Россию

Утро 11 ноября на окраине Донецка, в поселке Октябрьский, что возле Донецкого аэропорта, выдалось относительно тихим. Хотя в ночь перед выборами ВСУ обстреляли зажигательными боеприпасами Александровку на западе Донецка, попали в сараи. А за 20 минут до начала выборов был обстрелян поселок Доломитное на севере Горловки, повредили дом.

- У нас вчера что – то тяжелое два раза бахнуло, - говорит Иван Сергеевич, житель улицы Краснознаменной, что почти сразу за ж – д вокзалом. – Та мы, дочка, уже и не обращаем на это внимание! За четыре года «наелись» этими бахами так, что о мире и не мечтаем. Человек ко всему привыкает… Вон, мой внук месяца два с другом на крышу 16 – ти этажки залез (этот дом в 20 – минутах ходьбы от Краснознаменной – Авт.) Решили в бинокль посмотреть – что возле аэропорта происходит. Говорят, рядом с бывшим аэропортом – выжженная земля. А укры все лупят и лупят по ней! Только дым столбом от снарядов стоит. Внук говорит: «Дед, глянь видео!» А я и смотреть не стал – там, рядом, детство мое прошло, могилы мамы и папы тоже там… Молча валидол под язык сунул и ушел. Я свое отжил уже, мне б отойти на погост спокойно. Мирного будущего, о котором все вещают, явно уже не увижу!

- Ты чего тоску нагоняешь? – Вмешалась все это время стоявшая рядом Валентина Михайловна. – А я вот жду, что все наладится. Правда, в бюллетени впишу своего кандидата. Другие мне не нужны.

Самые первые избирателиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Это какого?- Интересуюсь я.

- А такого! На букву П. Из пяти букв. Сама догадайся! – Отвечает Михайловна. И опять пытается «уколоть» Ивана Сергеевича:

- Ты, Сергееич, помирать собрался! А чего с тачкой на выборы идешь? – Спрашивает женщина.

- С тачкой и паспортом, - смеется Иван Сергеевич. – Там же ярмарка к нам приехала.

Подхожу ближе к участку, который находится в школе.

8.05, а людей возле участка уже с десятков. Небольшая очередь у машины. Из тепличного хозяйства привезли овощи – все раза в два с половиной дешевле, чем на рынках: картошка, лук по 7 руб. за кг, а морковь и капуста по 6 руб. за кг.

Дешевая ярмарка возле участкаФото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

В очереди в основном пенсионеры. Подхожу ближе и слышу разговоры – страшилки. Мол, списки проголосовавших попадут в СБУ, и за пенсией теперь в незалежную не поехать. Даже сроки называют, которые «светят» проголосовавшим: от трех до пятнадцати. А организаторам выборов – вплоть до пожизненного.

- А я назло пойду голосовать! И за пенсией поеду! – Говорит бойкий дедушка. – Пусть они нас бояться! У меня сын под обстрел в 14 – ом попал, когда с шахты возвращался. А потом в его могилу снарядом разнесло. Мне уже ничего не страшно!

- Страшно, когда на блокпосту укры заставляют на соседей стучать, - говорит Михайловна, - Меня так на Новотроицком пытались давить! Не сдалась!

Женщина гордо вскидывает голову и становится в конец небольшой очереди.

У кого нет паспорта ДНР, голосуют по украинскомуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Молодец! Наша баба! – Говорит дедушка, похоронивший четыре года назад единственного сына. – Не возьмут фашисты нас. А Россия не бросит!

Очередь смотрит на пожилого оптимиста молча. Многие – не доверчиво и даже колюче. Но его надрывные слова «Россия не бросит!» делают надежду на это гораздо крепче.