2018-11-11T09:05:30+03:00
Политика

С каким настроением дончане идут на выборы?

Такой вопрос «Комсомолка» задала горожанам на улицах столицы
Юлия АНДРИЕНКОРоман ПОБЕРЕЖНЮКНикита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИНЦесанна АНТОНЕНКО
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Выборы в ДНР стартовалиВыборы в ДНР стартовалиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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С восьми утра жители Республики направляются на избирательные участки, чтобы проголосовать. «Комсомолка» поинтересовалась у прохожих, с каким настроением они идут на выборы?

Валентина Соколова – коммунальщица:

- Выборы для нас - это святое. Иду на них с хорошим настроением. Все жители надеются, что после выборов судьба Республики изменится в лучшую сторону. Повысят пенсии и зарплаты. Например, я работаю коммунальной сфере - у нас маленькие зарплаты.

Лидия Рубинская – пенсионер:

- Иду с надеждой на лучшее. На то, что коммуналка по-прежнему не будет дорожать, что мир наступит в наших домах. Это самое главное. А всё остальное будет со временем. У меня скоро внуки будут, очень хотелось бы, чтобы они жили уже в Донецке, который будет в составе России.

Анна Хмелярова - преподаватель техникума:

- С каким настроением я иду на выборы? Ни с каким. Проголосовать я не могу. Я из Авдеевки и для того, чтобы участвовать в выборах, мне нужна адресная справка. Чтобы ее получить, нужно пройти все круги ада, прописавшись в Донецке. Где мне прописаться, если родных тут у меня нет? Из-за войны мне пришлось уехать из разбитой квартиры. Поэтому хотелось бы пожелать будущему Главе государства, чтобы он не забывал о дончанах на той стороне. Ведь те территории были нашими в 2014 году.

Владислав – раненый мирный житель:

- На выборы иду с приподнятым настроением. Хочется верить, что все у нас будет в порядке, что Республику признают. Тогда все наладится: заработают банки, промышленность. Появится работа и уверенность в завтрашнем дне.

Сергей Викторович – пенсионер:

- Хочу подтвердить выбор, который я сделал ещё четыре года назад. Да, жить не так уж и легко, да есть проблемы, но их нужно решать. Для этого главное объединяться. Нас пугали, что на Украине пенсии давать не будут тем, кто на выборах проголосует, но я всё равно пошел! Для меня это важно.

Артём – преподаватель:

- Я иду голосовать, прежде всего, не за какого-то конкретного кандидата, а скорее за будущее. Будущее, на которое у меня есть определённая надежда, что оно будет светлым, добрым, что мы поднимем экономику, будем развиваться и сделаем не просто какой-то выбор, а сделаем на этих выборах шаг вперёд.

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