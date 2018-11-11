Выборы 2018 в Донецке: подует ли для дончан северный ветер?

И вот на календаре эти четыре единицы – 11.11, а значит, в ДНР стартовали выборы Главы Республики. Несмотря на пасмурную прохладную погоду в этот воскресный день дончане идут на избирательные участки.

- Когда уже подует северный ветер, которого мы все так ждем? - риторически ни к кому не обращаясь, говорит мужчина, который пришел одним из первых на участок.

Участки готовы к работе.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Проголосовать смогут не все

Я подхожу к небольшой группе, ожидающей открытия участка. Интересуюсь настроением дончан.

- Хотелось бы, чтобы была уже какая-то определенность в нашей судьбе. Если мы идем в Россию, то сделайте уже этот путь короче, иначе не все дойдут. Если мы остаемся ДНР, то прекратите войну, - говорит предприниматель Николай Кузнецов. – Мне, как предпринимателю, не хотелось бы никуда уезжать, чтобы искать средства прокормить семью. Нужны рабочие места здесь, в республике, и мир, тогда и люди будут возвращаться и развитие какое-то будет.

Но не все могут сегодня проголосовать. Анна Хмелярова – переселенка из Авдеевки, где ее дом разбит, она снимает жилье в Донецке и для того, чтобы женщине принять участие в выборах нужна адресная справка.

- Это так кажется, что легко. Но для этого нужна временная прописка в ДНР. Необходимо предоставить заявление от собственника жилья и разрешение всех совершеннолетних жильцов квартиры, - перечисляет женщина. - При себе необходимо иметь оригинал договора купли-продажи квартиры. После того, как все совершеннолетние прописанные жильцы подтвердят ваше совместное проживание, в паспортном столе вам выдадут справку о временной прописке. Вот только хозяева моего жилья сейчас в другой стране и приезжать в ближайшее время не намерены. Потому хотелось бы, чтобы тот, кого изберут Главой, вспомнил наконец о тех территориях Донбасса, которые были когда-то в 2014 году в составе республики, а теперь под Украиной. Все эти гумпрограммы по воссоединению народов Донбасса - ни о чем! Нужно возвращать Мариуполь, Краматорск, Славянск, но дипломатическим путем. И наши родные там этого ждут.

Хочется, чтобы обещания на многочисленных билбордах наконец-то воплотились в жизнь.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Подхожу к еще одной женщине. Представляется – Пани Зося. Оказывается, она мать погибшего ополченца. Парень ушел среди самых лучших сынов Донбасса в первые же дни войны на передовую. А в июле 2014 года погиб, отстаивая границы Республики.

- Раз у нас есть Республика, должен быть и Глава, - уверена Пани Зося. - Бойкотировать выборы, значит, свести на нет все завоевания и признаться в собственном бессилии. Жители Донбасса не такие. Раз дело начато, надо довести до положительного результата. Шахтерский характер такой! Да и сын бы мой этого хотел. Процесс долгий, изнурительных, но стоит свеч. Взялся за гуж, не говори, что не дюж.

Раз Киев против выборов, значит – голосовать просто необходимо

Накануне выборов я кинула опрос на своей страничке в Фейсбук: пойдут ли дончане на выборы и что от них ждут? Отозвалось очень много моих подписчиков, завязались ожесточенные споры. Большинство ответили, что на выборы пойдут. При этом признавая, что давно не верят уже в какие-то позитивные перемены, но сдаваться и доставить этим радость Украине и тем, кто стоит за ней, не собираются. Основное объяснение таково: «Низкая явка на руку Порошенко. Сигнал всему миру, что люди не поддерживают свой выбор 2014 года».

Донецк устал от неопределенности.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Меньшее количество ответивших заявило, что на выборы идти не собираются, объяснив это тем, что «Донбасс в 2014 году уже сполна высказался, чего он хочет. И кто его услышал?» Эти последние уверены, что и без них выберут кого надо. Но самое главное – и первых, и вторых объединяет отсутствие стремления назад в Украину. Это прямо-таки народное единодушие дончан!

«Не идти на выборы=капитуляция Украине» - пишут дончане. «Той Украины, где всем нам было хорошо, нет и уже не будет» - поддерживают другие.

А мне вспомнились самые первые выборы – 2 ноября 2014 года, когда мы выбирали Главу Республики. Вспомнился небывалый душевный подъем и отсутствие бюрократии. Тогда мне, с авдеевской пропиской, просто указали на отдельный столик, где могли проголосовать все жители Донбасса, даже те, кому не повезло оказаться под Украиной. Но народ устал. Устал от трескучих обещаний, пафосных билбордов, которыми пестрит Донецк и так ждет реальных поступков от власти – прежде всего возвращения наших территорий, где нас заждались родные и близкие, интеграции в Россию и развития Донбасса.

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