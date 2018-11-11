Выборы в ДНР 2018: онлайн трансляция

8:00

Стартовали выборы в ДНР 2018. С одного из избирательных участков передаёт наш корреспондент.

- Решил приехать пораньше - думал, что потом очередь скопится. Ехал из Ленинского района, потому что здесь прописан, - говорит дончанин Сергей Нестеренко. - На выборы пришел потому, что считаю это своим долгом. Я думаю, что все должны участвовать в голосовании.

Первые бюллетени оказываются в урне – голоса уходят в зачет кандидатам. Всё проходит без нарушений, следят за этим пристально.

- Нам нужно продолжать отстаивать свободу, - говорит дончанка Елена Сергеева. – Выборами мы подтвердим свое существование, и может тогда Россия примет нас. Донбасс искренне ждет этого.

Голосование продлится до 20:00. Предварительные итоги выборов станут известны в полночь. Следите за ходом событий на нашем сайте.

Выборы продлятся до 20:00Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

9:00

На одном из участков свой голос отдал врио Главы ДНР Денис Пушилин. Он приехал вместе с супругой на избирательный участок №64, который находится в Куйбышевском районе столицы.

- Это очередной экзамен гражданской политической позиции, - сказал Денис Владимирович после того, как опустил свой бюллетень в урну. - Надеемся на высокую явку. Мы голосуем за свое будущее.

10:27

Уже тысячи жителей изъявили желание проголосовать за своего кандидата.

- Это новая страница нашей истории, - считает дончанка Галина Федоровна, которая пришла на голосование, несмотря на угрозы от Украины не выплачивать задолженность по пенсии. - Нас пытались, да и до сих пор пытаются, сломать. Бомбили нас разными снарядами, убивали нас. Но наш народ не победить.

Жители Республики считают, что выборы – это доказательство того, что здесь никакие не террористы, как их привыкли называть в незалежной, а обычные мирные жители.

На выборы идут семьями с детьмиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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