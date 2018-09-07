Что известно о Денисе Пушилине?

СЕГОДНЯ 15:13 2018-09-07T15:41:27+03:00

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Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Денис Пушилин также является постоянным полномочным представителем ДНР на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске.

Это тяжелая ноша. Делегаты от Украины всячески хамят, врут и провоцируют. Выдержать такой накал – нужно еще то самообладание!

Но именно Пушилин – главный спикер по Минску, и именно Минские переговоры ненавистны дончанам. Хотя люди понимают, что это единственная официальная платформа по переговорам военного конфликта в Донбассе. Но выйдите на улицы Октябрьского, Трудовских и других окраин Донецка. Услышите одно – сколько можно нас мочить, когда пойдем в наступление?

Денис Пушилин

Денис Пушилин на войне – с первых дней. Возглавлял президиум Верховного совета ДНР с 15 мая 2014 года. Это было самое тяжелое время – никто не знал кто с кем и куда идет. И главное – что будет с нами дальше. «Убедительный и целеустремленный» - это главные качества, которые дончане присваивают Денису Пушилину.

Из официальной биографии Пушилина известно следующее. Родился 9 мая 1981 года в Макеевке. Там же провел детство и юность. В 1998 году окончил Макеевский городской лицей. С 1999 года по 2000 год проходил службу в армии. Учился в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (факультет «Экономика предприятия»).

С 2002 года работал в торговой фирме «Солодке життя». Сотрудничал с движением МММ Сергея Мавроди.

15 мая стал председателем президиума Верховного Совета ДНР (на тот момент высшая должность в ДНР согласно Конституции).

18 июля Пушилин ушёл в отставку: находясь в Москве, он отправил письмо с просьбой об уходе с занимаемой должности по собственному желанию вице-спикеру парламента Владимиру Маковичу. После отставки являлся координатором и сопредседателем «Народного фронта Новороссии».

Денис Пушилин

По итогам всеобщих выборов в ДНР 3 ноября 2014 года стал депутатом Народного совета от общественно-политического движения «Донецкая республика». 14 ноября избран заместителем председателя Народного совета.

9 ноября Пушилин Указом Главы ДНР Александра Захарченко также назначен на должность постоянного полномочного представителя Республики на переговорах трёхсторонней контактной группы в Минске.

11 сентября 2015 года был избран председателем Народного Совета ДНР, за избрание проголосовали 76 депутатов.

7 сентября 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности главы ДНР.

По словам Александра Захарченко, которые он произнес в 2014 году: «У Дениса Пушилина глобальная задача, он хочет построить Новороссию из Донецка, Луганска, Харькова, Запорожья, Днепропетровска, Николаева и Херсона. Но к счастью, все эти вещи будут делаться руками Донецкой и Луганской народных республик, вами, людьми, которые воюют и к этой цели мы идем»

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