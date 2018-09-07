Денис Пушилин сообщил о ходе следствия по делу убийства Александра Захарченко

СЕГОДНЯ 12:36 2018-09-07T12:46:52+03:00

Он добавил, что по любым публичным обращениям взаимодействие с населением происходит оперативно

Изменить размер текста: A A

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал в ходе одного из своих интервью о том, как продвигается следствие по делу убийства первого Главы Республики Александра Захарченко.

- Для расследования теракта, в результате которого был убит наш лидер Александр Захарченко, был создан оперативный штаб, - рассказал Денис Владимирович. - Сотрудниками министерства государственной безопасности ведётся следствие, прорабатываются все возможные версии организации и совершения теракта. Участие украинских спецслужб рассматривается в первую очередь.

Также спикер парламента Республики сообщил, что по его мнению Украина нацелена на дестабилизацию внутриполитической обстановки в Республике и эскалацию вооруженного конфликта на линии разграничения.

- Очевидно, что малейшие зацепки быстро отрабатываются, по любым публичным обращениям взаимодействие с населением происходит оперативно. Это еще раз подтверждает, как сплотилась Республика. С начала конфликта мы вместе многое пережили, выносливо проходим и этот сложнейший период трагических испытаний.

Напомним, в результате террористического акта в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина погибли два человека: Глава Донецкой Народной Республики Захарченко Александр Владимирович и его телохранитель Вячеслав Доценко. Двенадцать человек получили травмы различной степени тяжести.

На церемонию прощания с первым Главой Республики Александром Захарченко, которая проходила в театре оперы и балета, пришли 200 тысяч дончан. Похоронили его на кладбище Донецкое море, на котором похоронены Гиви и Моторола.

РЕПОРТАЖ

Донбасс проводил своего Батю: в Донецке простились с Александром Захарченко

На похороны главы ДНР пришла невиданная толпа людей. И вот этот народ Киев собрался «реинтегрировать»? Репортаж военкора "КП" Дмитрия Стешина (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Версия: В окружении главы ДНР был предатель

Картину убийства Александра Захарченко описал его советник и друг Александр Казаков. Взрывное устройство было заложено над входом в кафе «Сепар». Сначала внутрь зашел охранник, за ним — глава ДНР, следом — еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, позывной Ташкент. В этот момент и сработал фугас. Захарченко и один боец погибли. Еще несколько человек, в том числе «Ташкент» получили ранения. Вопреки рекомендациям врачей, Тимофеев появился на похоронах главы ДНР. По нему было видно, что в результате взрыва он получил сильные ожоги и ранение головы. С ним, к слову, связывают одну из версий теракта, которые сейчас обсуждаются в СМИ (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Что обещает людям новый и.о. Главы ДНР Дмитрий Трапезников

В Республике, вероятно, возрастет роль Совмина и усилится акцент на коллективный характер управления, а не личность Главы как такового (подробности)