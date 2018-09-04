2018-09-04T12:20:13+03:00
Политика

Телохранитель Александра Захарченко был ВКонтакте за минуты до гибели

Вячеслав Доценко первым вошел в кафе «Сепар», где потом прогремел взрыв [фото, видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: ВКонтакте /Вячеслав ДОЦЕНКОФото: ВКонтакте /Вячеслав ДОЦЕНКО
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- Выкопанную для меня яму использую как окоп, - написал 44-летний Вячеслав Доценко (позывной Славян) в статусе, на одной из страниц в соцсетях.

Туда он последний раз заходил с телефона прямо перед взрывом в кафе «Сепар» - 31 августа в 16:27.

Скриншот страницы Вячеслава Доценко

Скриншот страницы Вячеслава Доценко

В кафе первым зашел Вячеслав. За ним следом - Александр Захарченко. От взрыва бомбы, заложенной в потолке, Глава ДНР получил смертельные ранения, а его телохранитель погиб на месте.

В свободное время "Славян" ходил на рыбалку

В свободное время "Славян" ходил на рыбалку

Вячеслав родился в поселке Райгородок, что в Славянске. С началом войны в Донбассе вступил в ополчение – служил старшим разведчиком в 5-й отдельной мотострелковой бригаде. Позже стал телохранителем Главы ДНР.

Похоронили с воинскими почестями. Фото: скриншот видео министерства информации ДНР

Похоронили с воинскими почестями. Фото: скриншот видео министерства информации ДНР

Вячеслава Доценко похоронили с воинскими почестями на следующий день после Захарченко. На церемонии были родные, друзья, товарищи по оружию.

В Донецке прошли похороны Вячеслава Доценко, погибшего в результате взрыва.Видео: министерство информации ДНР

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