Телохранитель Александра Захарченко был ВКонтакте за минуты до гибели
- Выкопанную для меня яму использую как окоп, - написал 44-летний Вячеслав Доценко (позывной Славян) в статусе, на одной из страниц в соцсетях.
Туда он последний раз заходил с телефона прямо перед взрывом в кафе «Сепар» - 31 августа в 16:27.
Скриншот страницы Вячеслава Доценко
В кафе первым зашел Вячеслав. За ним следом - Александр Захарченко. От взрыва бомбы, заложенной в потолке, Глава ДНР получил смертельные ранения, а его телохранитель погиб на месте.
В свободное время "Славян" ходил на рыбалку
Вячеслав родился в поселке Райгородок, что в Славянске. С началом войны в Донбассе вступил в ополчение – служил старшим разведчиком в 5-й отдельной мотострелковой бригаде. Позже стал телохранителем Главы ДНР.
Похоронили с воинскими почестями. Фото: скриншот видео министерства информации ДНР
Вячеслава Доценко похоронили с воинскими почестями на следующий день после Захарченко. На церемонии были родные, друзья, товарищи по оружию.
В Донецке прошли похороны Вячеслава Доценко, погибшего в результате взрыва.Видео: министерство информации ДНР