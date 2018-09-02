Прощание с Александром Захарченко в Донецке: Гроб с телом первого Главы ДНР проводили под громкие аплодисменты и выкрики «Спасибо!» и «Не забудем!..»

СЕГОДНЯ 15:47 2018-09-02T17:02:15+03:00

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Это воскресное утро ничем не отличалось от остальных, разве что военных на улицах больше, чем обычно. Ближе к оперному театру Донецка вижу все больше и больше людей, женщины в траурных платках, мужчины в темных костюмах – все они несут цветы.

В семь утра площадь перед «Донбасс Оперой» еще относительно свободна, а уже через каких-то полчаса она заполняется народом. Над театром портрет Александра Захарченко, но и сейчас не верится в повод, по которому мы здесь.

Очередь растянулась на несколько сот метров - до филармонии. Подходим к людям, которые стоят самыми первыми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/666921" frameborder="0"></iframe> Прощание с Главой ДНР Александром Захарченко.Павел ХАНАРИН, Никита МАКАРЕНКОВ

Очередь растянулась до филармонииФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Парень, ты будешь президентом!»

- Мы приехали сюда в пять утра, знали, что народа будет очень много. Для нас Александр Захарченко не просто Глава ДНР, он много лет был нашим соседом. Простите, я не могу говорить, - женщину душат рыдания.

- С Сашей мы знакомы давно, - рассказывает ее муж-афганец Игорь, пиджак мужчины весь в орденах и медалях. – Я хоть и инвалид, рвался в ополчение в 2014 году, а Захарченко сказал: «Не надо, побудь с семьей». Он когда Главой Республики стал, то оставался нашим, земным, простым, безотказным. Я вам историю расскажу интересную. Об этом мало, кто знает. Саша был в Харькове. Там к нему подошла цыганка и предложила погадать. Захарченко, смеясь, согласился. Она посмотрела на его руку и говорит: «Парень, а ты ведь будешь президентом». Это было в 2012 году.

Соседи Александра Захарченко вспомнили, что цыганка ему в 2012 году нагадала быть президентомФото: Юлия АНДРИЕНКО

В очереди немало женщин с маленькими детьми и даже с младенцами. Подхожу к миниатюрной девушке в военной форме с годовалым малышом на руках. Артемка увлеченно играет мамиными наградами.

- Я не могла не прийти, - говорит Даша. - Муж служит, я тоже служила до декрета в 11-ом полку, Батя (так военные звали Захарченко. – Авт.) к нам на позиции часто приезжал. Запомнился настоящим мужчиной – открытым, смелым, справедливым, с прекрасным чувством юмора.

Он - сын Донбасса

Среди пожилых людей некоторые на инвалидных колясках, с ходунками. приехали с самых дальних районов Донецка.

- Кто он был для меня? Пожалуй, сын, - говорит Анна Михайловна, сдерживая слезы. – Такой сын, которым можно гордиться. Те подонки, которые это сделали, заплатят, и на том свете заплатят. Сколько же еще нужно страданий, чтобы о нас вспомнили? Пятый год нас истребляют, и никому дела нет. Я вторые сутки не сплю, плачу. Моя сестра с Украины позвонила и злорадно так говорит: «Наконец-то! Так ему и надо!» Что теперь с нами со всеми будет?

- Все хорошо будет, - заверяет ее мужчина в толпе. – Никто нас на Украину уже не впихнет. Не плачьте.

Вообще атмосфера здесь среди простых людей доброжелательная, все общаются, как старые знакомые.

- Я учиться начал в 2014 году, - говорит студент исторического факультета ДонНУ Александр. - Тогда многое было непонятно. Но я четко знал – мой дом здесь, в Донецке. И именно Захарченко добился признания наших дипломов, возможности получения еще одного диплома в России. Может, он не был хорошим оратором. Не все были с его политикой согласны, не всем он нравился. Но я никого не вижу тут, чтобы просто по-человечески не жалел о том, что ушёл человек. Не военный, не глава. Просто человек. Понимаете разницу? А на Украине только злорадствуют по этому поводу.

Среди приехавших проститься с Захарченко, вижу легендарного снайпера из Сербии Деяна Берича (Деки).

- Я только сегодня из Москвы, сегодня же и назад. Не приехать не мог. Сейчас в таком состоянии, что не могу говорить. Простите, - просит Деки.

Немногословным оказался и полковник Эдуард Басурин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/666918" frameborder="0"></iframe> Вынос гроба с телом Главы ДНР.Павел ХАНАРИН, Никита МАКАРЕНКОВ

- Я в январе этого года отца похоронил. Ощущения такие же, - замкомандующего вытирает слезы. И это непривычно и страшно видеть плачущих военных.

Кстати, плач слышен во многих местах. Громкий. Это редкий момент, когда никому не стыдно своих слез. Рыдают и дети.

- Он был такой хороший... Его будет не хватать! – говорит девочка лет десяти.

- Будь прокляты те, кто это сделал! - кричит жительница Боссе Светлана Сергеева. –– Мы любили Захарченко. Он помогал простым людям. У меня с ногой огромные проблемы. Он денег дал на лечение, направил на оздоровление в Седово. Морская вода полезна для лечения ноги.

У многих дончанок на головах чёрные платки.

- Буду носить девять дней. Для меня гибель Захарченко - как личная утрата, - говорит Ольга Федоровна.

Траурная музыка давит на душу. От жары (столбик термометра приблизился к 30) некоторым становится плохо – приезжают «скорые».

Из больницы приехал Ташкент

Прощание начинается в девять утра. Большой оперный театр просто не в силах вместить всех желающих. Вереница людей идет и идет к закрытому гробу. Кажется, собрался весь Донбасс. У гроба - вдова и близкие родственники Александра Владимировича. Рядом с ними исполняющий обязанности Главы Республики – Дмитрий Трапезников.

Дмитрий Трапезников - исполняющий обязанности Главы ДНР.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Неожиданностью стало появление на похоронах пострадавшего от взрыва министра доходов и сборов Александра Тимофеева (Ташкента), которого после теракта в «Сепаре» кое-кто поспешил похоронить. Заведующий ожоговым центром Эмиль Фисталь сказал «Комсомолке», что лично будет сопровождать министра.

Александр Тимофеев долго стоял у гроба, прощаясь с другом. А потом повернулся к вдове Наталье Владимировне, обнял ее и несколько минут что-то говорил ей.

Военные в последний раз у гроба главнокомандующего отдают честь, многие из них не могут сдержать слез.

Ташкент после ранения смог прийти прощание с Захарченко и долго стоял у гроба своего друга.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Машина с артиллерийским лафетом завелась не сразу

В 13 часов начинается процедура выноса гроба. Многие жители столицы и Республики не успели попрощаться с Александром Захарченко. Их приглашают после церемонии возложить цветы на месте гибели Главы ДНР.

В этот момент безуспешно пытаются завести машину, к которой прицеплен артиллерийский лафет. Двигатель только чихает, словно хочет сказать, чтобы всем пришедшим все-таки дали возможность попрощаться с погибшим лидером Республики. А пришло на церемонию почти 200 тысяч дончан

Наконец, водитель что-то подкручивает, и спустя некоторое время военный грузовик на ходу.

Возле «Донбасс Оперы» воцаряется абсолютная тишина – открывается дверь театра. Выносят крест с посмертной табличкой «Захарченко Александр Владимирович (26.06.1976 – 31.08.2018)». Следом выходят военнослужащие с портретом и наградами Главы Республики, с венками от близких, родных, друзей и от делегаций из братских государств.

Когда из здания театра выносят гроб с телом Александра Владимировича, раздаются рыдания. Их заглушают громкие аплодисменты и выкрики «Спасибо!» и «Не забудем!..».

Гроб с телом Главы ДНР погрузили на артиллерийский лафетФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Он для нас был настоящим Батей, не зря его так называли, - говорит один из военнослужащих. - Вместе с ним – мы шли хоть куда! И побеждали. Всегда побеждали!

- Его именем нужно назвать одну из улиц Донецка, - говорит пенсионерка Светлана Ивановна. - Он этого по праву заслужил.

Высшие награды Александра ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Траурная колона продвигается по улице Артема к площади Ленина. За ней идут десятки тысяч дончан, продолжающих аплодировать. Стоящие на тротуарах люди бросают цветы к гробу Главы ДНР.

Ио Главы Дмитрий Трапезников с женой Александра ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Нелюди ответят перед Богом»

За родственниками Александра Захарченко идут делегации из России, Республики Крым, Абхазии и Южной Осетии. Замечаем Главу Республики Крым Сергея Аксенова и депутата Государственной думы РФ Наталью Поклонскую.

- Александр Захарченко - настоящий народный Герой, Герой России, который положил жизнь за свою Родину, за родной Донбасс, за русский Донбасс. Он в памяти всегда останется для нас настоящим, сильным, храбрым, мужественным героем, на которого нужно равняться. То подлое убийство, циничное, трусливое могли совершить только позорные шакалы. Вот такими они и войдут, и вошли уже в историю. Неважно - кто. Но имя у них одно: трусливые и позорные шакалы, - говорит в сердцах Поклонская. - Нелюди, которые совершают мерзкие преступления в отношении героев, понесут ответственность перед Богом. Мы же сделаем все возможное, чтобы понесли ответственность и перед человеческим судом.

Речь Натальи Поклонской на церемонии прощания с Главой ДНР 00:00 00:00

Наталья Поклонская аплодирует Захарченко вместе с жителями РеспубликиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Александра Захарченко похоронили со всеми воинскими почестями на «Алее Героев», которая находится на кладбище «Донецкое море», рядом с легендарными комбатами Арсеном Павловым (Моторолой) и Михаилом Толстых (Гиви), которые также были подло убиты в результате террористического акта.

Уже по пути в редакцию проходим мимо цветочного киоска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/666919" frameborder="0"></iframe> В ДНР провели в последний путь Главу Республики Александра Захарченко.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Вот видите, цветов почти не осталось, - говорит нам продавец Людмила. – Люди начали покупать с шести утра. А Украина снова скажет, что дончан согнали под дулами автоматов на похороны. Бог им, лжецам, судья.

Так хочется, чтобы еще в этой жизни наступил справедливый суд. Как этого и хотел всегда первый Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко.

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