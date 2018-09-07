Почему руководить ДНР будет спикер парламента Денис Пушилин вместо Дмитрия Трапезникова

СЕГОДНЯ 15:15 2018-09-07T15:41:27+03:00

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7 сентября в 12.00 в зале Дома правительства в Донецке собрались депутаты на экстренное заседание Народного Совета ДНР. В зале присутствовали 90 депутатов фракций общественных движений «Донецкая Республики» и «Свободный Донбасс». Кроме того, на заседание пригласили министров ДНР, руководителей ведомств, глав администраций городов и районов.

Заседание проходило стахановскими темпами. Буквально за 20 минут депутаты назначили и.о. Главы ДНР и выборы руководителя Республики и Народного совета.

За назначение дениса Пушилина временно исполняющим обязанности Главы ДНР депутаты проголосовали единогласно. Фото: Наталья Осипова

НАЗНАЧЕНИЕ НЕЗАКОННО

Поводом экстренного заседания стала необходимость назначения временно исполняющего обязанности Главы Республики. Генеральный прокурор ДНР Андрей Спивак подал в Народный совет предоставление о необходимости назначить временно исполняющего обязанности Главы Республики, сформировать Совет Министров, Центральную избирательную комиссию и создать все условия для проведения в Республике внеочередных выборов.

- В связи с трагической гибелью Главы ДНР Александра Захарченко было принято решение о назначении Дмитрия Трапезникова временно исполняющим обязанности Главы Республики, - говорится в представлении. - Указанное решение противоречит части 1 статьи 62 Конституции ДНР, которая предусматривает, что в случае досрочного прекращения полномочий Главы их временно исполняет первый заместитель председателя Совета министров ДНР. Такой должности в составе Совета министров вообще не предусмотрено. Таким образом, на Трапезникова не могло быть возложено исполнение обязанностей Главы ДНР. Вследствии смерти председателя Совета министров наступает отставка Совета министров. Таким образом со дня смерти Александра Захарченко указанный орган, в том числе зампредседателя Дмитрий Трапезников находятся в отставке. Единственным легитимным органом власти ДНР в настоящее время является Народный совет.

Денис Пушилин намерен следовать курсом, намеченным Александром Захарченко. Фото: Наталья Осипова

Сначала парламент утвердил досрочное прекращение полномочий Главы ДНР Александра Захарченко в связи с его гибелью. Затем заместитель председателя НС Ольга Макеева предложила назначить временно исполняющим обязанности Главы ДНР председателя парламента Дениса Пушилина. Это решение депутаты приняли большинством голосов.

- Хочу поблагодарить Народный совет, который позволил сегодня своим голосованием сохранить нормы Конституции. Это позволяет поддержать и продолжить дело Александра Захарченко и приложить все усилия, чтобы все мечты, все задачи, которые определялись им и вместе с ним были реализованы. Больше всего ему хотелось сделать жизнь простых людей Донбасса счастливой, — сказал назначенный врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он добавил, что намерен в первую очередь активизировать работу Совета министров ДНР.

Министр юстиции ДНР Елена Родомская уверена, что назначение врио Главы ДНР состоялось в рамках закона. Фото: Наталья Осипова

Также парламентарии ДНР назначили на 11 ноября внеочередные выборы Народного совета и Главы ДНР. А еще проголосовали за состав Центральной избирательной комиссии. В нее вошли десять человек.

Напомним после гибели Главы ДНР Александра Захарченко 31 августа временно исполняющим обязанности был объявлен заместитель председателя Совета министров Дмитрий Трапезников. На следующий день он на чрезвычайном заседании Народного совета был представлен депутатам и выступил с речью.

Но уже 6 сентября на сайте Народного совета выступил председатель Комитета по уголовному и административному законодательству (фракция «Свободный Донбасс») Алексей Жигулин.

Депутат Андрей Борисов считает, что смерть Александра Захарченко не должна снизить боеспособность армии ДНР. Фото: Наталья Осипова

- В Донецкой Народной Республике на сегодняшний день юридически сложилась патовая ситуация, - считает депутат НС. - Текущее решение об объявлении (но не назначении!) временно исполняющего обязанности Главы Республики не выдерживает никакой критики с юридических позиций. В то же время стоит признать, что это вынужденная временная мера, вызванная необходимостью удержать социальную сферу жизнедеятельности Республики. Единственным верным и законным способом выхода из сложившейся ситуации является проведение в ближайшее время всенародных выборов Главы ДНР. Также стоит напомнить, что осенью истекает срок каденции Народного совета I созыва.

«ЭТО ЕДИНСТВЕЕННО ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»

В зале заседаний НС «Комсомолка» поинтересовалась мнением депутатов и министров о принятых решениях.

О своем отношении к решению НС «ДНР» назначить на место погибшего Александра Захарченко временно исполняющего обязанности Главы ДНР Дениса Пушилина «КП» рассказали депутаты Народного Совета, а также министры

- Мы, как военные, намерены и дальше выполнять те задачи, которые нам наметил Александр Захарченко. Его утрата не должна повлиять на боеспособность нашей армии, - считает депутат НС Андрей Борисов.

- Смерть Главы не должна остановить развитие нашей Республики, - таково мнение депутата Максима Королева. - Четыре года назад жители Республики сделали выбор Главы ДНР, депутатов парламента. С оружием в руках мы защищали этот выбор. За решение Народного совета проголосовали депутаты, избранные народом. В этой ситуации это единственно правильное решение.

- У нас государство молодое, но у него есть закон и есть Конституция, - так прокомментировал и.о. министра строительства и ЖКХ Сергей Наумец. - И мы не должны нарушать те принципы, которые были приняты при рождении нашей Республики. Раз Народный Совет принял такое решение, мы, как исполнительная власть, будем его придерживаться.

- Сегодня на заседании принято очень важное для нашей Республики и для нашего народа решение – временно исполняющим обязанности Главы ДНР назначен Денис Пушилин. Это было произведено абсолютно законно и согласно Конституции и на благо народа и Республики, - считает и.о. министра юстиции Елена Радомская.

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