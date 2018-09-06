Вдова Захарченко на передовой: «Я буду вам помогать, как это делал Батя»

СЕГОДНЯ 12:20 2018-09-06T12:53:16+03:00

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В расположении Наталья Захарченко пообщалась с бойцами, которые несут боевое дежурство на линии разграничения. Приехала она в военной форме. С черной траурной повязкой на голове. Пообещала военным поддержку не только со стороны государства, но и от себя лично.

- Я вам приехала сказать о том, что я вам буду помогать вам точно также как и «Батя» вам помогал, - сказала Наталья Владимировна. - Если у кого-то есть какие-то вопросы, проблемы, просьбы... Всё передавайте через командира. Всё что можно будет... вы без помощи всё равно не останетесь. Считайте, что вы обращаетесь к нему, если кому-то стеснительно будет.

Фото: Скриншот из видео

За кружкой чая Наталья вместе с бойцами ещё раз подчеркнули, что необходимо последовательно выполнять политику борьбы за независимость и свободу Республики, которую начал Александр Захарченко.

- Надо подумать обо всех, надо подумать о том, чтобы сохранить его дело, продолжить его задумки и начинания. В 2014 году он всех объединил в одно единое. Всех разных – в одно. Он всегда мог объединить абсолютно разных людей, которые раньше никогда не общались.

Горечь утраты самого близкого человека, желание отомстить за убийство мужа... это не одолело разум и военную выдержку.

Наталья Захарченко на передовой.

Фото: Скриншот из видео

- Как «Батя» всегда говорил: в армии главное дисциплина. Все хотят отомстить, и я хочу отомстить. Мы это сделаем, только по приказу. Ведь все думали, что сейчас у нас хаос начнётся, что мы друг друга перебьём. Нет. Все на месте. Нам есть к чему идти, что продолжать и за что бороться. Дети наши должны жить - мы должны за это идти дальше. Поэтому вся надежда на вас.

Фото: СКриншот из видео

Напомним, в результате террористического акта в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина погибли два человека: Глава Донецкой Народной Республики Захарченко Александр Владимирович и его телохранитель Вячеслав Доценко. Двенадцать человек получили травмы различной степени тяжести.

На церемонию прощания с первым Главой Республики Александром Захарченко, которая проходила в театре оперы и балета, пришли 200 тысяч дончан. Похоронили его на кладбище Донецкое море, на котором похоронены Гиви и Моторола.

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