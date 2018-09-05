2018-09-05T21:28:02+03:00
Политика

Разыскиваемые МВД ДНР мужчины оказались не причастны к убийству Александра Захарченко

В момент взрыва они находились в кафе «Сепар»
Никита МАКАРЕНКОВ
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Место, где был совершен терактМесто, где был совершен терактФото: Никита МАКАРЕНКОВ
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На фотографиях, которые обнародовали полицейские – двое седовласых мужчин пенсионного возраста. Один из них носит очки, о другом известно, что он в момент посещения кафе был в кепке.

Ближе к вечеру в пресс-службе МВД Республики сообщили, что двое объявленных в розыск мужчин оказались не причастны к делу об убийстве Главы ДНР Александра Захарченко.

- Министерство внутренних дел благодарит граждан за предоставленную информацию, причастность к инциденту лиц, чьи фотографии были размещены ранее, не подтверждена, — отметили в ведомстве.

Тем временем. В среду и четверг продолжались следственные работы на месте теракта. В это же время к кафе подходили дончане. Они возлагали цветы и обсуждали трагедию.

- Думаю, что виновных обязательно найдут и накажут, - говорит Виктория. - Такое не остаётся безнаказанным. Вот увидите! Исполнители и заказчики пожалеют об этом.

- Донбасс в это верит! - поддерживают её собравшиеся.

- И Россия, думаем, поможет найти виновных.

Напомним, в результате террористического акта в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина погибли два человека: Глава Донецкой Народной Республики Захарченко Александр Владимирович и его телохранитель Вячеслав Доценко. Двенадцать человек получили травмы различной степени тяжести.

На церемонию прощания с первым Главой Республики Александром Захарченко, которая проходила в театре оперы и балета, пришли 200 тысяч дончан. Похоронили его на кладбище Донецкое море, на котором похоронены Гиви и Моторола.

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Картину убийства Александра Захарченко описал его советник и друг Александр Казаков. Взрывное устройство было заложено над входом в кафе «Сепар». Сначала внутрь зашел охранник, за ним — глава ДНР, следом — еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, позывной Ташкент. В этот момент и сработал фугас. Захарченко и один боец погибли. Еще несколько человек, в том числе «Ташкент» получили ранения. Вопреки рекомендациям врачей, Тимофеев появился на похоронах главы ДНР. По нему было видно, что в результате взрыва он получил сильные ожоги и ранение головы. С ним, к слову, связывают одну из версий теракта, которые сейчас обсуждаются в СМИ (подробности)

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