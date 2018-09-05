2018-09-05T12:26:41+03:00
Политика

В ДНР объявили в розыск двух мужчин, которые могут быть причастны к убийству Александра Захарченко

В тот день они находились в кафе «Сепар»
Никита МАКАРЕНКОВ
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Фото: МВД ДНРФото: МВД ДНР
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МВД ДНР объявило в розыск двух мужчин, которые могут быть причастны к теракту в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина, в результате которого погиб первый Глава Республики Александр Захарченко.

- На территории Донецкой Народной Республики продолжаются мероприятия, направленные на установление обстоятельств, - говорится в сообщении ведомства. - 31 августа 2018 года в кафе находились граждане, фотографии которых мы опубликовали. Просьба указанным лицам и гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении указанных лиц, а также о произошедшем, незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции.

Также, какую либо информацию можно сообщить по телефонам: 062-301-89-26, 071-301-69-81 либо 102. Конфиденциальность гарантирована.

На месте теракта продолжаются следственные работы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

На месте теракта продолжаются следственные работыФото: Никита МАКАРЕНКОВ

На фотографиях, которые обнародовали полицейские – двое седовласых мужчин пенсионного возраста. Один из них носит очки, другой в момент посещения кафе был в кепке.

Следственные работы на месте теракта продолжаются и сегодня. Возле кафе, где 31 августа произошел взрыв, собираются люди, возлагают цветы и обсуждают: как же это могло произойти?

- Думаем, что виновных обязательно найдут и накажут, - говорит дончанка. - Такое не остаётся безнаказанным. Вот увидите! Исполнители и заказчики пожалеют об этом.

- Донбасс в это верит! - поддерживают её собравшиеся.

- И Россия, думаем, поможет найти виновных.

Напомним, в результате теракта 31 августа в кафе «Сепар» погиб первый Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко.

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