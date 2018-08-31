Батя, как же так? Александру Захарченко было всего 42 года...

31 Авг. 23:30 2018-09-01T00:05:57+03:00

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Александр Владимирович Захарченко родился в Донецке 26 июня 1976 года. После школы поступил в Донецкий техникум промышленной автоматики. Учился на «отлично», получил специальность горного электромеханика. Работал на шахте, затем занимался предпринимательской деятельностью. В декабре 2013 года возглавил донецкое отделение харьковской общественной организации «Оплот».

После переворота на Украине в 2014 году выступил против незаконной киевской власти. Принимал участие в боях за свободу и независимость Донбасса, командовал подразделением ополчения Донецкой Народной Республики «Оплот». За годы вооруженного конфликта был неоднократно ранен. Имел воинское звание генерал-майор. Награжден Золотой звездой Героя ДНР и рядом других наград.

Восьмого августа 2014 года Захарченко был утвержден Верховным Советом ДНР на посту председателя Совета Министров Республики. Одержал решительную победу на выборах Главы ДНР 2 ноября 2014 года, вступил в должность 4 ноября.

Сегодня в самом центре Донецка он трагически погиб в результате взрыва. Взрыв произошел в кафе "Сепар" в 17.10 и сила его была такова, что взрывную волну почувствовали за несколько километров.

Вместе с Главой пострадали несколько человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, известный как Ташкент. На момент написания материала источник "Комсомолки" в ожоговом центре, куда был доставлен раненый, сообщил, что надежда на спасение пострадавшего есть.

А знаете, каким он парнем был…

С Захарченко я познакомилась, еще работая в Донецком национальном университете. Тогда он пришел на Посвящение в студенты. Его пытались с почестями усадить в первом ряду актового зала рядом с ректором и деканами факультетов. А он отказался. И занял место среди обычных студентов, которые тут же начали делать с ним сэлфи. Его ринулись фотографировать приглашенные журналисты, а он отмахнулся от их назойливо-нацеленных объективов и показал им на сцену, мол, студентов фотографируйте, а не меня, это они герои. И это была не поза, не игра, он действительно был сыном своего народа: сильным, уверенным, но не высокомерным.

Встреча на физтехе. Один против полной аудитории бойких студентов.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Знаете, много можно говорить о патриотизме, но о любви к Родине гораздо красноречивее свидетельствует то, что вы учитесь и живете здесь. Я по пути на церемонию встретил одного паренька, который воевал, а сейчас будет обучаться в ДонНУ. Меня переполняет гордость за то, что он не только защищал свою Родину, но и принял решение продолжить свое образование. Этим мы и отличаемся от остальной части Украины – безумной любовью к своей земле, ведь все полученные знания вы потом примените на пользу Республике. И вот здесь нельзя лениться, я сам был студентом, иногда прогуливал пары. Но помните о том, что учитесь вы не только для получения диплома, но в первую очередь — для получения знаний, - сказал он тогда без всякого пафоса студентам.

Тогда еще не были ни стипендий, ни российских дипломов, а за окном рвались ежедневно снаряды.

Со студентами Донецка.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А затем он приходил на встречу со студентами в физтех Донецкого национального университета. Сначала шли "правильные" вопросы, а потом пошли такие, что мне даже стало жаль его - одного перед большой аудиторией. А он отвечал прямо, открыто, шутил.

Именно тогда я спросила у него, когда же Авдеевка будет нашей? А он ответил: "Там люди, понимаете - и с той, и с этой стороны наши люди. Будет много жертв, а надо этого избежать".

Дончане скорбят

Его часто критиковали, но ему верили. Это, как критикуют кого-то очень родного, просто потому, что дорог и верят, что услышит. Его называли Батя. И сегодня осиротели не только четверо его детей, но и все жители Республики.

«Знаете, что самое горькое? То, что он был по-настоящему народным Главой - он был плоть от плоти дончан, он был нашей частью.

Он олицетворял все наши лучшие и не самые лучшие, но вполне человеческие качества. Он был любознателен и упрям, по-мальчишески загорался и совсем по-мужски умел слушать и принимать решения. Он был живой и настоящий, не стеснявшийся движений души и не боявшийся выглядеть нелепо. Он был свой. Мы иногда его ругали, но и любили, как любят братьев, как любят мужей, как любят тех солдат, которые "ребёнка не обидят".

Эх, Саша-Саша, Александр Владимирович...

Нам тебя будет не хватать - первого нашего, как первенца - самого дорогого, выстраданного...» - написала Марина Бережнева, руководитель пресс-службы Верховного Суда ДНР.

«Это не просто потеря - это большое горе для жителей республики! Без Вас Александр Владимирович, республика не состоялась бы! Вечная память! Наш командир навсегда в наших сердцах!» - пишет Екатерина Бешецкая.

Анна Ревякина, донецкий поэт и журналист посвятила ему такие стихи:

Реквием

Как уходят герои? Молча.

Растеряв все рефлексы волчьи.

Вместо слёз для них море горечи,

Вместо роз для них залп тройной

холостыми, и серый в штатском

что-то скажет нам о солдатской,

о судьбе двух народов братских,

пофлиртует с седой вдовой.

А над кладбищем, там, где дымка,

реют ангелы-невидимки,

их не видно на фотоснимках,

но ты слышишь шуршанье крыл.

Это ветер в густых берёзах

прячет наши с тобою слёзы.

Наша жизнь — череда наркозов

да пролитых на лист чернил.

Развяжи мои губы словом,

я парю над изрытым полем,

я привык, что тобою болен,

я привык уже умирать.

Я лечу, и мне светят звёзды,

и рябины алеют гроздья,

и вся жизнь теперь то, что поздно,

то, что вряд ли воротишь вспять.

"Комсомолка" выражает искренние соболезнования всему донецкому народу, в особенности родным и близким Александра Захарченко.