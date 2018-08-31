2018-08-31T21:52:43+03:00
Происшествия

Надежда есть - сообщает наш источник о состоянии Александра Тимофеева, известного как Ташкент

В результате взрыва в центре Донецка погиб Глава ДНР Александр Захарченко. Тяжело ранен министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
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Александр Тимофеев в тяжелом состоянии, но не безнадежен.Александр Тимофеев в тяжелом состоянии, но не безнадежен.
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Только что от нашего надежного источника мы получили сообщение, что министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев в тяжелом состоянии, но надежда есть. Пострадавший доставлен в ожоговый центр Донецка.

Напоминаем, мощный взрыв прогремел сегодня в 17.10 в центре Донецка. Инцидент произошел в кафе «Сепар». В результате этого Глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение, пострадали еще несколько человек, включая министра доходов и сборов ДНР - Тимофеева.

Обо всех подробностях мы будем информировать наших читателей без промедления.

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