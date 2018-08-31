Взрыв в центре Донецк возле кафе "Сепар": у людей падали картины со стен

СЕГОДНЯ 17:30 2018-08-31T18:32:52+03:00

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Мощный взрыв прогремел сегодня в центре Донецка. Инцидент произошел рядом в кафе «Сепар». По неподтвержденным данным взорвали черный "Джип".

На место прибыли многочисленные машины экстренных служб, включая полицию, ВАИ и скорую помощь. Вся территория оцеплена.

На данный момент известно об одном пострадавшем. Его увезли в госпиталь. Дончане сообщают, что полно "Скорых", которые несутся по проспекту Ильича с сиренами.

Оцеплен бульвар Пушкина от проспекта Гринкевича до проспекта 25-летия РККА. Наш корреспондент передает с места событий, что оцеплена даже дворовая территория.

Переписка дончан в соцсетях сразу после взрыва. Фото: соцсети

В центре событий находится стоматологический кабинет "Danta". Площадь возле кафе "Сепар" оцеплена.

"Комсомолка" будет сообщать новые подробности. Слухи о гибели Главы ДНР Александра Захарченко пока официально не подтверждаются.