Глава ДНР Александр Захарченко смертельно ранен при взрыве возле кафе Донецка
Самые страшные слухи подтверждаются - убит Александр Захарченко
Убит Александр Захарченко.
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Глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва у кафе "Сепар". Это произошло сегодня после 17.00 в центре Донецка.
По предварительным данным пострадал еще один человек. Его личность пока неизвестна.
Взрыв произошел в центре Донецка. Место взрыва оцеплено.Фото: Цесанна АНТОНЕНКО