Глава ДНР Александр Захарченко смертельно ранен при взрыве возле кафе Донецка

СЕГОДНЯ 18:42 2018-08-31T18:46:14+03:00

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Глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва у кафе "Сепар". Это произошло сегодня после 17.00 в центре Донецка.

По предварительным данным пострадал еще один человек. Его личность пока неизвестна.