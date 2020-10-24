В «Ощадбанке» рассказали жителям республик Донбасса, что будет с их картами после 1 ноября

Сотни тысяч жителей ДНР лишены возможности проехать через пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сотни тысяч пожилых жителей ДНР и ЛНР оказались в ловушке из-за «коронавирусных» ограничений, связанных с поездками на Украину. Спустя 7 месяцев после закрытия пунктов пропуска на линии соприкосновения у многих пенсионеров истек срок банковских карт. «Ощадбанк» пролонгировал их действие только до 1 ноября. А поехать за новыми картами у людей нет физической возможности. Все со страхом ожидают «черного воскресенья» - первого ноябрьского дня.

- Среди моих знакомых только и разговоров по поводу «ощадбанковских» карт, - делится с «КП» жительница Донецка Валентина Зимина. - Люди возмущены – карантин продолжается, а банк лишает их возможности пользоваться своими деньгами. У меня лично такой проблемы нет – я давно отказалась от получения украинской пенсии. Не хочу ездить на ту сторону и кланяться украинским чиновникам.

Впрочем, далеко не все так думают.

- С чего это я должна дарить «незалежной» свою пенсию? Ведь потом никто мне эти деньги на блюдечке с голубой каемочкой не принесет, - удивляется Наталья Васильевна.

Кстати, она уже съездила в Киев и получила новую карту.

СКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ХРАНИТСЯ НОВАЯ КАРТА

Руководство «Ощадбанка» пока хранит молчание по поводу проблемы, несмотря на многочисленные обращения украинских правозащитников. А консультанты горячей линии «Ощадбанка» поясняют следующее.

- На время карантина «Ощадбанк» продлил действие просроченных карт до 1 ноября. После окончания срока действия ваша карта перевыпускается автоматически. Вы можете зарегистрироваться в электронной очереди банка, позвонив в контакт-центр – 0 800 210 800. И потом забрать новую карту в отделении, когда сможете пересечь КПВВ и прийти в отделение банка с паспортом и идентификационным кодом, – рассказала по телефону представительница банка.

- А если у человека нет возможности в ближайшее время поехать на Украину – КПВВ неизвестно когда откроют?

- Карта сохраняется в отделении полгода от момента заказа. Но в период карантина, если за полгода вы не забрали карту, то ее можно будет получить до последнего дня месяца, когда заканчивается карантин. К примеру, карантин отменяют 1 ноября. Это значит, что до 31 ноября вы можете забрать карту, если прошло полгода с момента ее заказа.

Кстати, карантин сейчас на Украине действует до 31 октября. По всей видимости, украинское правительство продлит его. Соответственно, будет отсрочена и идентификация владельцев карт. Сейчас действует правило: дата окончания карантина и + 60 дней. То есть пока до 31 декабря.

Но эти даты не касаются карт «Ощадбанка», срок действия которых закончился. А банк не дает четких разъяснений по поводу тех же онлайн-переводов с просроченных карт. Ведь именно благодаря этим переводам жители Донецка и Луганска могут сейчас получать украинские пенсии без выезда в незалежную.

1 ноября все может измениться. Остатки средств вместе с новыми выплатами пенсий будут «оседать» на перевыпущенных картах. Доступ к этим деньгам будет возможен только после личного посещения пенсионером отделения «Ощадбанка», где находится карта.

А ЕСЛИ ПО ДОВЕРЕННОСТИ?

Впрочем, пенсионеры, проживающие в ДНР и ЛНР, могут получить новую карту «Ощадбанка» через доверенное лицо. В банке разъяснили, что для этого помимо оригинала паспорта и идентификационного кода доверенного лица нужно предоставить еще и доверенность, оформленную согласно условиям законодательства.

В тексте доверенности должны быть указаны полномочия на получение платежной карты на имя владельца счета. Для оформления документа следует обратиться к украинскому нотариусу. В условиях ДНР это помогут сделать в фирмах, оказывающих посреднические услуги. Главное, не нарваться на мошенников, которые могут засвидетельствовать доверенность у «липового» нотариуса.

А еще в «Ощадбанке» огорчили - доверенному лицу не выдаются муниципальные карты и электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ). Но у многих пенсионеров из республик Донбасса именно ЭПУ, которые одновременно являются и банковской картой. И для них вариант с доверенностью, увы, «не катит».

К тому же про доверенность рассказали на горячей линии в «Ощадбанке». Но проконсультироваться желательно и в своем отделении банка. Многие сотрудники обычно против всяких доверенностей. Слишком много мошенников зарабатывают на проблемах жителей республик Донбасса.

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