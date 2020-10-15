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Политика

Украина может оставить без пенсий жителей республик Донбасса, которые полгода не снимали деньги с карточек

Прошло больше 6 месяцев с момента закрытия пунктов пропуска на линии разграничения
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Проехать из ДНР на Украину через линию соприкосновения могут только жители, которые зарегистрированы на украинской территории

Проехать из ДНР на Украину через линию соприкосновения могут только жители, которые зарегистрированы на украинской территории

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жители республик Донбасса, которые полгода не снимали пенсионные деньги со своих банковских карточек, могут лишиться выплат. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) вправе приостановить перечисление пенсий на законных основаниях. Ведь в ПФУ нет сведений – жив ли до сих пор пенсионер, проживающий на неподконтрольной территории.

ЗАКОННОЕ ПРАВО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Прошло более 6 месяцев с момента (с 22 марта) закрытия пунктов пропуска на линии разграничения. Сотни тысяч дончан и луганчан оказались лишенными возможности выезжать на территорию Украины, чтобы там получать свои пенсии. Правительство незалежной в этот период не раз продлевало мораторий на необходимость идентификации переселенцев. Но наступил момент, когда решения Кабмина вступили в противоречие с законным правом ПФУ приостанавливать выплаты, если пожилой человек не получал (не снимал с банковской карты, не расплачивался ею) пенсию 6 месяцев подряд. Такое право территориальным подразделениям ПФУ дается статьей 49 Закона «Об общеобязательном пенсионном страховании». В документе четко описаны случаи, при которых Пенсионный фонд имеет право приостановить выплату.

Проблема в том, что у большинства пенсионеров-переселенцев оформлены электронные пенсионные удостоверения. Оборотная часть этого пластика – карта «Ощадбанка». Она имеет особенность – по карте нельзя осуществлять онлайн-переводы. Впрочем, эту функцию можно активировать через терминал в любом отделении «Ощадбанка». Но беда в том, что многие пожилые люди этого не сделали до закрытия линии соприкосновения. В итоге на их картах сейчас скопились миллиарды гривен, которые пенсионеры не могут снять или перевести.

Только в подконтрольной Украине Донецкой области зарегистрированы 274 тысячи пенсионеров – внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Остатки на их счетах сейчас составляют 2,1 миллиарда гривен (5,4 миллиарда рублей). Об этом сообщила начальник Донецкого облуправления «Ощадбанка» Светлана Якивчик.

И хотя она уверяет, что ПФУ исправно начисляет переселенцам пенсионные выплаты. Но это до поры до времени. К тому же всякая приостановка выплат для жителей республик фактически означает лишение пенсии. Конечно, после личного обращения пенсионера в ПФУ и подтверждения статуса переселенца ему возобновят перечисление денег. Но возникший долг уже не вернут. На Украине до сих пор не разработан механизм возврата долгов пожилым жителям Донбасса.

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ ПОЕЗДОК ЧЕРЕЗ РОССИЮ

Эта ситуация – еще один повод поехать в незалежную через территорию России. Увы, сейчас для жителей ДНР это единственный путь, по которому можно попасть на Украину. А с 15 октября – после закрытия КПВВ «Станица Луганская» - такая дорога уготована и пенсионерам ЛНР.

Но и здесь дончан и луганчан подстерегают опасности. Первый въезд в незалежную считатется незаконным. За это предусмотрен штраф 1700 гривен (4400 рублей). Но обычно жители республик откупаются на границе суммой в четыре-пять раз меньшей. Проблемы могут возникнуть потом, после обратного пересечения кордона. Ведь официально пенсионер будет считаться уехавшим в Россию. А в случае длительного его отсутствия в незалежной ПФУ опять-таки вправе по злополучной статье 49 приостановить выплаты. Все пересечения границы фиксируются Государственной миграционной службой и передаются в Пенсионный фонд.

Кстати, в 2021 году на Украине проверят каждого человека, получающего социальную помощь, в частности пенсии. Проверки коснутся и переселенцев. Данные о них будут поступать с мест регистрации на подконтрольной Украине территории, с пунктов пропуска на границе, а также с контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в Донбассе.

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