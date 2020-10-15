Украина может оставить без пенсий жителей республик Донбасса, которые полгода не снимали деньги с карточек

Проехать из ДНР на Украину через линию соприкосновения могут только жители, которые зарегистрированы на украинской территории Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жители республик Донбасса, которые полгода не снимали пенсионные деньги со своих банковских карточек, могут лишиться выплат. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) вправе приостановить перечисление пенсий на законных основаниях. Ведь в ПФУ нет сведений – жив ли до сих пор пенсионер, проживающий на неподконтрольной территории.

ЗАКОННОЕ ПРАВО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Прошло более 6 месяцев с момента (с 22 марта) закрытия пунктов пропуска на линии разграничения. Сотни тысяч дончан и луганчан оказались лишенными возможности выезжать на территорию Украины, чтобы там получать свои пенсии. Правительство незалежной в этот период не раз продлевало мораторий на необходимость идентификации переселенцев. Но наступил момент, когда решения Кабмина вступили в противоречие с законным правом ПФУ приостанавливать выплаты, если пожилой человек не получал (не снимал с банковской карты, не расплачивался ею) пенсию 6 месяцев подряд. Такое право территориальным подразделениям ПФУ дается статьей 49 Закона «Об общеобязательном пенсионном страховании». В документе четко описаны случаи, при которых Пенсионный фонд имеет право приостановить выплату.

Проблема в том, что у большинства пенсионеров-переселенцев оформлены электронные пенсионные удостоверения. Оборотная часть этого пластика – карта «Ощадбанка». Она имеет особенность – по карте нельзя осуществлять онлайн-переводы. Впрочем, эту функцию можно активировать через терминал в любом отделении «Ощадбанка». Но беда в том, что многие пожилые люди этого не сделали до закрытия линии соприкосновения. В итоге на их картах сейчас скопились миллиарды гривен, которые пенсионеры не могут снять или перевести.

Только в подконтрольной Украине Донецкой области зарегистрированы 274 тысячи пенсионеров – внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Остатки на их счетах сейчас составляют 2,1 миллиарда гривен (5,4 миллиарда рублей). Об этом сообщила начальник Донецкого облуправления «Ощадбанка» Светлана Якивчик.

И хотя она уверяет, что ПФУ исправно начисляет переселенцам пенсионные выплаты. Но это до поры до времени. К тому же всякая приостановка выплат для жителей республик фактически означает лишение пенсии. Конечно, после личного обращения пенсионера в ПФУ и подтверждения статуса переселенца ему возобновят перечисление денег. Но возникший долг уже не вернут. На Украине до сих пор не разработан механизм возврата долгов пожилым жителям Донбасса.

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ ПОЕЗДОК ЧЕРЕЗ РОССИЮ

Эта ситуация – еще один повод поехать в незалежную через территорию России. Увы, сейчас для жителей ДНР это единственный путь, по которому можно попасть на Украину. А с 15 октября – после закрытия КПВВ «Станица Луганская» - такая дорога уготована и пенсионерам ЛНР.

Но и здесь дончан и луганчан подстерегают опасности. Первый въезд в незалежную считатется незаконным. За это предусмотрен штраф 1700 гривен (4400 рублей). Но обычно жители республик откупаются на границе суммой в четыре-пять раз меньшей. Проблемы могут возникнуть потом, после обратного пересечения кордона. Ведь официально пенсионер будет считаться уехавшим в Россию. А в случае длительного его отсутствия в незалежной ПФУ опять-таки вправе по злополучной статье 49 приостановить выплаты. Все пересечения границы фиксируются Государственной миграционной службой и передаются в Пенсионный фонд.

Кстати, в 2021 году на Украине проверят каждого человека, получающего социальную помощь, в частности пенсии. Проверки коснутся и переселенцев. Данные о них будут поступать с мест регистрации на подконтрольной Украине территории, с пунктов пропуска на границе, а также с контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в Донбассе.

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