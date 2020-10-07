112 тысяч пенсионеров из ДНР должны успеть до 1 ноября получить новые карты «Ощадбанка» в подконтрольном Украине Донбассе

Из ДНР на украинскую территорию пропускают только жителей, которые прописаны на Украине Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В подконтрольной Украине Донецкой области насчитывается 112 тысяч внутренне перемещенных лиц, которые должны получить до 1 ноября новые платежные карты «Ощадбанка». После этого срока их старые банковские карты будут заблокированы. Все эти люди проживают в ДНР и из-за карантина не могут проехать через линию разграничения.

- А всего в Донецкой области насчитывается 274 тысячи пенсионеров – внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Остатки на их счетах сейчас составляют 2,1 миллиарда гривен (5,4 миллиарда рублей). При этом 112 тысяч переселенцев до сих пор не получили в отделениях новые платежные карты, - сообщила начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик.

Она напомнила, что карты ВПЛ в «Ощадбанке», срок действия которых закончился с марта по сентябрь, продлены до 1 ноября.

- 30 сентября на сайте «Ощадбанка» размещена информация о том, что срок действия карт ВПЛ продлен только по международным платежным системам MasterCard/Visa и национальной платежной системе «Простір», которые открыты ВПЛ по тарифному пакету «Мій рахунок. Мігрант». Что это означает? Есть клиенты, которые имеют несколько счетов по разным тарифным пакетам. «Ощадбанк» продлил только карты по тарифному пакету «Мій рахунок. Мігрант». Даже если срок действия закончился, эти карты все равно являются активными до 1 ноября. За другими картами по другим тарифным пакетам – нужно обратиться в «Ощадбанк» и их получить, – пояснила Светлана Якивчик.

Получается, что уже с 1 октября заблокированы старые карты у десятков тысяч пенсионеров из ДНР. Те карты, которые не оформлены по тарифному пакету «Мій рахунок. Мігрант».

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