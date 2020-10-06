Перевозки из ДНР на Украину: долго, опасно, дорого

Дончане осваивают новые маршруты на Украину – через Россию. Фото: ГПСУ

Линия разграничения между ДНР и Украиной прочно на замке. И перспектив в открытии пунктов пропуска не просматривается, учитывая, что по обе стороны некогда единой Донецкой области растет число заболевших коронавирусом. В ДНР ежедневный прирост уже приблизился к цифре 100, а на подконтрольной Киеву территории – к 250.

«ДОЧЬ НЕ СМОГЛА ПРОЕХАТЬ К УМИРАЮЩЕМУ ОТЦУ»

Единственная «лазейка» на границе - так называемый гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка». Его власти Республики открывают два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Выехать на Украину могут только те, кто там прописан. А въехать – при наличии разрешения межведомственного оперативного штаба по предупреждению коронавируса. Причем после ухода штаба на дистанционный режим работы, количество счастливчиков значительно уменьшилось. В частности, в понедельник, 28 сентября, в ДНР въехал 231 человек. А в пятницу, 2 октября, - 99. Впрочем, в понедельник, 5 октября, в Республику попали 205 человек.

- У мужа случился инсульт, его полностью парализовало. Лежал в тяжелом состоянии в больнице. Спустя две недели умер, – вытирая слезы, рассказывает жительница Макеевки Валентина Петровна. - Дочь живет в Мариуполе, там прописана. Она не смогла попасть к отцу, когда он был в больнице. Не приехала на похороны и на 9 дней. До сих пор штаб не принял решение по ее заявлению. Справку из больницы, а потом и свидетельство о смерти приложили, не помогло.

Валентина Петровна надеется, что штаб все же примет положительное решение. И тогда женщина постарается оформить дочери адресную справку в ДНР. С этим документом можно попасть в Республику со стороны России. Ведь с мариупольской пропиской в паспорте проезд закрыт. Не пускают в ДНР даже граждан России, у которых нет прописки в Республике. По этой причине не приехали на похороны мужа Валентины Петровны родственники из Ставропольского края.

В РЕЙСЫ ТЕПЕРЬ ЕДУТ ПО ДВА ВОДИТЕЛЯ

Для жителей ДНР пока остается открытой граница с Россией. Оттуда можно поехать и на Украину. Дорога «вкруговую» через Белгород и Харьков занимает не менее суток и обходится от 3000 до 3500 гривен (от 7800 до 9100 рублей) в один конец. Не всякому пенсионеру по карману. Еще нужен загранпаспорт, который следует предъявить в России при возвращении. Да и дорога утомительная и опасная.

- Ехали ночью в Киев, - вспоминает дончанка Наталья Васильевна. – Вдруг машина начала вилять. Чуть в овраг не улетели. Водитель остановил микроавтобус, сказал, что ему нужно поспать. Они ведь не отдыхают по двое суток и больше. Только в Киев приехал, через три-четыре часа – обратно. Страшно отправляться в такую дорогу.

31 августа в Воронежской области разбился микроавтобус из Донецка. В 4 часа утра машина опрокинулась в кювет. Погибли 37-летний водитель и 72-летняя пассажирка. Пятеро получили травмы.

Кстати, сейчас в ДНР появились объявления, где сообщают, что в рейс едут два водителя.

- Мы заботимся о безопасности, - сказала диспетчер журналисту «КП».

Точнее – вынуждены заботиться. Между прочим, нововведение не отразилось на стоимости поездки. Ведь конкуренция на «украинском» направлении просто громадная. Тем более, что «Ощадбанк» продлил мораторий на просроченные карты только до 1 ноября. И начался наплыв пенсионеров.

СТРАХ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТ

68-летний муж Валентины Петровны как раз собирался ехать в Мариуполь вкруговую. Ему пришла из «Ощадбанка» СМСка о необходимости получить в отделении новую пенсионную карту. Хотел заодно и дочь с внуком повидать после полугодовой разлуки.

- Мне страшно становится только от мысли, что инсульт у мужа случился бы в дороге, - говорит макеевчанка.

Впрочем, где это видано, чтобы опасности останавливали донецких пенсионеров. За годы войны они повидали всякое. Теперь вот осваивают новый для себя маршрут. Тем более, что при въезде на Украину со стороны России не надо устанавливать на мобильник спецприложение и уходить на двухнедельную самоизоляцию. Нет самоизоляции и при возвращении в ДНР.

- По дороге в России воздух очищает от всякого коронавируса, - грустно шутит дончанка Наталья Васильевна.

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