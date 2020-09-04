Для жителей республик Донбасса «Ощадбанк» ограничил пользование просроченными картами

Жители ДНР вынуждены ездить за картами «Ощадбанка» по опасному маршруту - в Воронежской области разбился микроавтобус, который вез дончан на Украину. Фото: epp.genproc.gov.ru

«Ощадбанк» продлил лишь до 1 октября действие просроченных во время карантина карт для переселенцев. После этого карты заблокируют. А жители ДНР и ЛНР должны будут поехать на территорию Украины, чтобы получить новые. Но уже сейчас возможности использования пока еще действующих карт ограничены. В пресс-службе «Ощадбанка» рассказали детали.

Прежде всего, стоит отметить, что банк продолжает перевыпуск новых карт взамен тех, срок действия которых истек. Карты доставляют в отделения, о чем оповещают жителей SMS-сообщениями. Если человек пока не может забрать свою новую карту в отделении, он может и дальше снимать средства и свободно рассчитываться своей старой карточкой до 1 октября.

ЗА ЧТО МОЖНО ПЛАТИТЬ

- Платите своей карточкой, как всегда. Только помните, что при расчетах в интернете нужно ввести именно тот срок действия карты, который указан на вашей карте, – уточнили в банке.

Просроченной картой можно по-прежнему платить в магазинах с помощью магнитной ленты или чипа. Также пользоваться Ощад 24/7: делать онлайн платежи, переводы, оплачивать коммунальные и другие услуги. А еще пользоваться картой в банкоматах, в том числе для снятия наличных.

Можно рассчитываться в интернете на сайтах, где не требуется верификация 3D Secure. Или рассчитываться Apple Pay или GPay бесконтактно или в интернете, если карточка была добавлена к приложениям ранее.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Однако у просроченной карты есть определенные ограничения. С ее помощью нельзя снять деньги в кассе в отделении банка (в POS-терминале). Нельзя рассчитаться этой карточкой бесконтактно в POS-терминале или банкомате. Также нельзя рассчитаться в интернете, если сайт предлагает пройти 3D Secure верификацию.

Стоит отметить, что часть банкоматов других банков могут не поддерживать операции с такими карточками. В подобной ситуации нужно сделать попытку в другом банкомате, желательно – в банкомате «Ощадбанка».

- Не все банки успели настроить свои банкоматы и POS-терминалы, ведь продолжение действия карт – это экстренная ситуация, которую никто не ожидал, – объяснили причину в «Ощадбанке».

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНАЯ ДОРОГА

Для получения новой банковской карты жителям ДНР и ЛНР надо сначала зарегистрироваться в электронной очереди «Ощадбанка» через контакт центр (0 800 210 800). Запись ведется, исходя из режима работы отделений банка. А потом пенсионеру назначат день и время приема в конкретном отделении «Ощадбанка».

Проблема для пожилых жителей ДНР заключается в том, что они ни сейчас, ни в октябре физически не смогут попасть на территорию Украины из-за закрытой границы на линии разграничения. Впрочем, есть возможность поехать на Украину вкруговую – через Россию. Но это дорого и утомительно для пожилых людей. Дорога занимает более суток. К тому же она и смертельно опасна.

31 августа в 4 часа утра в Воронежской области на дороге Белгород-Павловск разбился микроавтобус «Рено Трафик». 37-летний водитель, скорое всего, уснул за рулем. Машина опрокинулась в кювет. Погибли водитель и 72-летняя пассажирка. Еще пятеро получили травмы различной тяжести. Все люди, ехавшие в микроавтобусе – жители ДНР. Они направлялись на Украину через Белгород и Харьков.

Такова «цена», которую пенсионеры платят за то, что Украина не хочет выплачивать им пенсии на территории республик.

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