Коронавирус в ДНР, последние новости на 13 сентября 2020 года: Новых летальных случаев от COVID-19 не зарегистрировано

За сутки ни одного нового летального случая от COVID-19 выявлено не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно результатам тестов, полученным в лаборатории 12 сентября, коронавирус в ДНР был выявлен у 14 человек. При этом новых летальных случаев от COVID-19 зарегистрировано не было. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 12 сентября, выявлено 14 случаев заболевания. По состоянию на 13 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 130 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение, — говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии коронавирус в ДНР официально был зарегистрирован у 2824 человек. На данный момент лечение от COVID-19 на территории Республики получают 1209 пациентов, выписаны 1457 человек, летальных случаев – 158.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в пресс-службе ведомства.

Тем временем, «Комсомолка» узнала, что жителям республик Донбасса при въезде на Украину через Россию не нужно проходить самоизоляцию. Киев сейчас определяет РФ как «зеленую зону» по эпидситуации с COVID-19. Это большой плюс для жителей Республик, которые могут попасть на Украину только через Россию.

Но при этом на линии разграничения в Донбассе ограничительные меры сохраняются. То есть после пересечения границы через один из пунктов пропуска, въезжающие на территорию Украины, должны пройти двухнедельный режим самоизоляции.

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