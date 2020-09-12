Жителям республик Донбасса при въезде на Украину через Россию не нужно проходить самоизоляцию

Украинские пограничники обычно за «благодарность» не штрафуют жителей ДНР, которые приезжают через Россию. Фото: ГПСУ

Украина сейчас определяет РФ как «зеленую зону» по эпидситуации с COVID-19. Поэтому при въезде из России уход на самоизоляцию с помощью «Дій вдома» («Действуй дома») не требуется. Это большой плюс для жителей ДНР и ЛНР, которые могут попасть на Украину только через Россию.

Сейчас на линии разграничения в Донбассе работают только два пункта пропуска. КПВВ «Станица Луганская» - на границе ЛНР и Украины. И КПВВ «Еленовка», расположенный на одном транспортном коридоре с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое». Все люди, въезжающие на Украину, должны пройти двухнедельный режим самоизоляции.

В худших условиях находятся дончане. КПВВ «Еленовка» открывается два раза в неделю, и выехать в незалежную могут только те, у кого есть регистрация на украинской территории. Поэтому попасть на Украину жители ДНР могут только вкруговую через Россию. При этом они рискуют нарваться на штраф в 1700 гривен (4400 рублей) - за незаконное пересечение границы ДНР и РФ. В Киеве ее считают закрытой.

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