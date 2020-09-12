Украина готовит столпотворение на линии разграничения в Донбассе

В случае полного открытия линии разграничения на КПП возникнет столпотворение Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На Украине в арифметической прогрессии растет число заболевших коронавирусом – ежедневный прирост уже превысил 3 тысячи человек. При этом в Киеве без всякого логического объяснения упорно готовятся к отмене карантина на линии разграничения в Донбассе. Если это произойдет, то у пенсионеров, проживающих в ДНР и ЛНР, будет всего месяц на идентификацию в «Ощадбанке». Об этом ограничении сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

- После отмены карантина будет 30 дней, чтобы в спокойном режиме(!), не нервничая(!), приехать и провести идентификацию. «Ощадбанк» готов выплачивать деньги, как только люди придут в отделение банка, – сказал вице-премьер.

При этом совсем недавно тот же Резников говорил о трехмесячном сроке. А «Ощадбанк» продлил мораторий на идентификацию переселенцев до 60 дней после официальной даты прекращения карантина. Какие цифры правильные?

Впрочем, вице-премьер сейчас больше озабочен, как удержать поток пожилых людей, которые после открытия границ хлынут из республик в незалежную. И где найти на всех миллиарды и миллиарды наличных гривен. Резников называет цифру в 272 тысяч человек, которых незалежная готова принять. Хотя в реальности речь идет о миллионе пенсионеров.

Киев предлагает пожилым людям готовиться к регистрации в мобильном приложении «Дія» («Действие» - не путать с приложением для самоизоляции «Действуй дома»), созданию личных кабинетов и записи в электронную очередь в «Ощадбанке». Очевидно, что далеко не все пенсионеры смогут осилить эти премудрости Интернета.

К тому же не факт, что власти ДНР и ЛНР полностью откроют границы в условиях, когда на Украине нарастают проблемы с заболеваемостью коронаврусом. Тогда для пенсионеров останется единственно возможным путь на Украину через Россию. Преодолеть его смогут лишь немногие пожилые люди.

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