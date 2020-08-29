Пенсионерам из республик Донбасса разрешили до Нового года не проходить идентификацию в «Ощадбанке»

Пенсионеры из ДНР должны регулярно проходить идентификацию в «Ощадбанке», чтобы получать свои украинские пенсии. Фото: @MrplCity

«Ощадбанк» продлил мораторий на обязательную идентификацию внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Если ранее идентификация должна была возобновиться через 30 дней после завершения карантина на Украине, то теперь мораторий продлен на 60 дней после официальной даты прекращения. Отметим, что решением Кабмина карантин на Украине продлен до 31 октября.

Напомним, что подавляющее большинство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) являются пенсионерами, которые постоянно проживают в ДНР и ЛНР. Получать пенсии на Украине они могут, зарегистрировавшись в качестве переселенцев. Таким образом, если в незалежной через два месяца отменят ограничения, связанные с COVID-19, то у пожилых людей из республик Донбасса будет время до Нового года, чтобы не проходить идентификацию.

Также «Ощадбанк» продлил действие просроченных во время карантина банковских карт переселенцев – до 1 октября. Но последующего продления уже не будет. Поэтому дончане и луганчане, у которых закончился срок действия карт, не смогут получать выплаты.

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