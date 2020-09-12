Основатель Парка кованых фигур Виктор Бурдук: «У меня разрывается сердце, когда я вижу, в каком состоянии парк!»

Основатель Парка кованых фигур со срезанными ржавыми цветами. Их будут восстанавливать в кузне. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Уже в следующую субботу, 19 сентября, в Донецке откроется XXII фестиваль кузнечного мастерства. Его инициатор, основатель Парка кованых фигур, председатель Гильдии кузнецов - Виктор Бурдук встретился со мной у центральной клумбы своего детища, где былинный кузнец занес свой молот.

Ржавые розы на главной клумбе

- Такого состояния парка кованых фигур я еще не помню. Это просто катастрофа. Каждый раз после его посещения, у меня разрывается сердце. Парк разрушается, есть скульптуры, которые сломаны людьми, но еще больше они страдают от бесхозяйственности – все ржавеет на глазах, - вместо приветствия с болью говорит главный кузнец Донецка. – Для того, чтобы поддерживать парк в нормальном состоянии, нужно быть специалистами в металле, знать, как правильно обрабатывать и защищать от ржавчины. А еще понимать, что наш парк – это уникальное явление не только для Донецка, но и в мире.

Фестиваль состоится 19 сентября. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Виктор Бурдук вместе со своим помощником Олегом обходят центральную клумбу и решают, какие из кованых цветов можно отреставрировать на месте, а какие придется срезать и везти в мастерскую, такие масштабные работы необходимы по их восстановлению.

В таком состоянии цветы на центральной клумбе. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- А ведь все эти цветы приехали в Донецк из разных стран в дар парку. Вот этот подсолнух, например, из России, а этот камыш из Германии, есть тут цветы из Франции, Италии, Украины. И вы посмотрите, в каком они состоянии! – Виктор указывает на розу, всю покрытую толстым слоем ржавчины. – И все это безобразие на лобном месте прямо под окнами городской администрации. Раньше город выделял нам деньги и дважды в год мы проводили в нем капитальные работы – металл не может без профессионального ухода. Это зачистка, преобразование ржавчины, грунтовка, тонировка, покраска. И так ежегодно, если мы хотим любоваться скульптурами через несколько лет! Сейчас парк находится на балансе «Зеленстроя». Будто бы это временный шаг перед тем, как его передадут на баланс музея. Но музей нам все обещают, даже обещали, что мы будем филиалом Арт Донбасса, что вообще было бы здорово и правильно. И на этом всё. В бюрократических кабинетах все это застопорилось, а на мои расспросы ответ один: «У нас пандемия!» Нет хозяина, у которого бы за это душа болела.

Символично. Памятник безответственности. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Кроме того, в кузне «Гефеста» уже ждут восстановления скульптуры «Птица Говорун», «Дружба», «Добрый Шубин», «Подколодная змея» и еще с десяток фигур.

В мечтах - кузня в виде наковальни

Странная избирательность, почему-то пандемия не распространяется на праздники, концерты и фестивали, но каким-то непостижимым образом распространяется на парк. При этом я вижу, что в нем регулярно работают коммунальщики – метут листья, озеленяют клумбы, кронируют деревья. Но, видимо, всего этого мало для сохранности парка, ведь скульптуры требуют профессионального ухода. Все сломанные и поржавевшие фигуры Виктор Бурдук будет восстанавливать за свой счет.

В таком состоянии цветы на центральной клумбе. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- В следующем году нашему парку исполнится 20 лет. Не знаю, с чем мы придем к нему. Давно мечтаю о том, чтобы в парке была кузня в форме наковальни, в ней можно было бы и мастер-класс показать гостям и жителям Донецка, - делится планами кузнец.

Когда кузнецы размещают баннер о готовящемся фестивале, срезают на реставрацию фигуры и фотографируют те, которые еще требуют «госпитализации», мы едем в кузню «Гефест». Когда-то здесь кипела жизнь, гудел огонь и били молоты, сейчас заказов нет, осталось всего несколько человек. Именно их силами на голом энтузиазме готовится будущий фестиваль.

Многие цветы требуют "госпитализации". Фото: Юлия АНДРИЕНКО

"Комсомолка" направила запрос в "Зеленстрой" о состоянии Парка кованых фигур и планах по его сохранению. Обязуемся сообщить ответ нашим читателям.

Продолжение следует.

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