В ДНР установили переходный период для украинских документов до 1 марта 2023 года

Украинские документы не подлежат обязательному переводу на русский язык до 1 марта 2023 года Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Глава ДНР Денис Пушилин подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы ДНР и о порядке применения документов, оформленных и (или) содержащих сведения на украинском языке», принятый Народным Советом 11 сентября. С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте НС ДНР в разделе «Законы».

В пресс-службе Народного Совета разъяснили, что парламент ДНР принял поправки в законодательство, согласно которым украинские документы не подлежат обязательному переводу на русский язык до 1 марта 2023 года.

Уточняется, что переходный период касается документов, выданных в период до 14 мая 2014 года. К ним относятся удостоверения личности, акты гражданского состояния, аттестаты, дипломы, трудовые книжки и договора, судебные решения и другие, выданные посольствами и консульствами Украины, органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими лицами независимо от формы собственности, украинскими нотариусами. Также изменения внесены в законы об образовании и культуре.

Напомним, что 6 марта 2020 года Народный Совет ДНР лишил украинский язык статуса государственного.

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