В ДНР отреагировали на срыв Украиной совместной инспекции возле Горловки

Требования же устранить нарушения были озвучены украинской стороне еще 28 августа (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинская сторона сегодня в очередной раз продемонстрировала свою недоговороспособность, сорвав проведение совместной с ДНР инспекции в окрестностях Горловки.

- Проведение совместной инспекции реальной ситуации с нарушением ВФУ первого пункта дополнительных мер в районе населенного пункта Шумы сорвано по вине украинской стороны, — сообщило представительство ДНР в СЦКК. — Украинская сторона в последний момент озвучила новые невозможные для выполнения требования для осуществления инспекции.

В числе этих требований: наличие у участника инспекции от ДНР, руководителя представительства Республики в СЦКК Руслана Якубова отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, паспорта России либо Украины, а также отсутствие какого-либо упоминания на шевронах и в удостоверениях аббревиатуры «ДНР». Кроме того, украинская сторона не подтвердила согласие на инспекцию основной и обязательной для совместного мониторинга локации, где наблюдалось возведение сооружений, рытье траншей и другие работы ВФУ.

- Истинная причина такого деструктивного поведения нам прекрасно известна – украинские вооруженные формирования действительно нарушили дополнительные меры в части расположения укреплений и сооружений в районе населенного пункта Шумы, поэтому руководство Украины пытается всеми силами сокрыть данное положение дел и не допустить объективного мониторинга своих позиций, - заявила полномочный представитель Республики на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

Ранее украинские военные в период действия допмер возвели новые инженерные сооружения и продвигали свои укрепления к арке водовода «Северский Донец – Донбасс».

Глава ДНР Денис Пушилин отменил свой предыдущий приказ об уничтожении инженерных сооружений ВСУ, расположенных возле поселка Шумы под Горловкой. Связано это было с тем, что наконец-то удалось добиться от украинской стороны проведения совместной инспекции украинских позиций. Требования же устранить нарушения были озвучены украинской стороне еще 28 августа.

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