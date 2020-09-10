Украина сорвала инспекцию в Шумах

Украина нарушает перемирие. Фото: штаб "ООС"

Украинская сторона сегодня в очередной раз продемонстрировала свою недоговороспособность, сорвав проведение совместной с ДНР инспекции в окрестностях Горловки.

- Истинная причина такого деструктивного поведения нам прекрасно известна – украинские вооруженные формирования действительно нарушили дополнительные меры в части расположения укреплений и сооружений в районе населенного пункта Шумы, поэтому руководство Украины пытается всеми силами сокрыть данное положение дел и не допустить объективного мониторинга своих позиций, - заявила полномочный представитель Республики на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин отменил свой предыдущий приказ об уничтожении инженерных сооружений ВСУ, расположенных возле поселка Шумы под Горловкой. Такое решение он принял по итогу внеочередных переговоров Контактной группы. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Главы ДНР.

— В связи с тем, что мы наконец-то добились от украинской стороны проведения совместной инспекции украинских позиций, принял решение отменить приказ об устранении незаконных укреплений украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Шумы, — говорится в заявлении Главы Республики.

Предполагалось, что в ходе проверки будет доказано, что Киевом были допущены дополнительные меры контроля перемирия и украинская сторона не будет их устранять, то Народная милиция уничтожит эти позиции самостоятельно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В новом клипе Юлии Чичериной снимаются дети Моторолы

Рок-певица поздравила дончан с Днем освобождения Донбасса (подробнее)