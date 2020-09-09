ДНР удалось добиться проверки позиций боевиков ВСУ в Шумах

В ходе проверки будет зафиксировано реальное состояние украинских позиций на указанном участке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ходе внеочередной встречи Контактной группы представителям Республики наконец-то удалось добиться от украинской стороны осуществления совместной проверки позиций ВСУ вблизи населенного пункта Шумы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел ДНР.

— Мы приветствуем достижение консенсуса по проведению данного совместного расследования, являющегося ничем иным кроме как выполнением согласованных всеми мер по контролю действующего бессрочного режима прекращения огня и залогом его сохранения. Призываем и Киев, и представителей ОБСЕ отнестись к данной мере с объективностью, ответственностью и полным осознанием важности ее осуществления в рамках взаимной согласованности действий, — говорится в сообщении.

Проверка позиций ВСУ вблизи поселка Шумы состоится 10 сентября в 14.00. В совместную инспекцию войдет группа наблюдателей от мониторинговой миссии ОБСЕ, а также представители ДНР и Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Напомним, что внеочередные переговоры Контактной группы были инициированы ДНР из-за запрещенной активности боевиков ВСУ в районе населенного пункта Шумы. Эти переговоры были последней попыткой избежать радикальных действий. Если бы Украина проигнорировала их, то вооруженные силы Республики вынуждены были открыть огонь на уничтожение украинских позиций.

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