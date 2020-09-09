ОБСЕ зафиксировала боевиков ВСУ на участке разведения сил у Золотого

Наблюдатели практически ежедневно фиксируют нарушения условий перемирия со стороны Украины. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Ночью на участке разведения сил у Золотого беспилотник наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал присутствие киевских силовиков, что является очередным фактом нарушения условий разведения войск. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— Командование Народной милиции призывает СММ ОБСЕ принять меры по недопущению размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, а также способствовать прекращению нарушений на участках разведения сил и средств, — говорится в сообщении.

Тем временем, в формате видеоконференции проходит внеочередная встреча Контактной группы, организованная по запросу ДНР. Главная тема переговоров – недопущение продвижения ВСУ вблизи поселка Шумы под Горловкой.

Напомним, что ранее Глава Республики Денис Пушилин дал указ об устранении позиций ВСУ в Шумах, если траншеи и другие сооружения на позиции не будут убраны.

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